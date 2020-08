Lewis Hamilton es passeja pel Gran Premi de Bèlgica

Ningú pot seguir els passos de Lewis Hamilton. Un cap de setmana més, el britànic ha dominat la totalitat de les voltes d'un Gran Premi amb molt de marge sobre el segon, sempre el seu company d'equip a Mercedes, Valtteri Bottas. "Tinc 35 anys i em sento millor que mai", explica el britànic, imparable. Amb 89 victòries, Hamilton es col·loca a només dos triomfs del rècord que ostenta Michael Schumacher, que va guanyar 91 cops. En el circuit preferit dels pilots del Mundial, el circuit de Spa-Francorchamps, a Bèlgica, Hamilton no ha tingut rival i amplia el seu avantatge en la classificació general per endur-se el que seria el seu setè Mundial de Fórmula 1. La cursa ha sigut tan plàcida que ha acabat amb un marge de més de set segons respecte a Bottas. L'holandès Max Verstappen (Red Bull) ha acabat tercer.

En un Gran Premi amb pocs avançaments, el moment de màxima tensió ha sigut l'accident entre Antonio Giovinazzi (Alpha Romeo) i George Russell (Williams). Després que Giovinazzi perdés el control del seu monoplaça i impactés contra el mur de contenció, la seva roda posterior esquerra ha sortit disparada i ha impactat contra el Williams de Russell, que ha acabat xocant també contra el mur. Tot i l'aparatós incident i la necessitat de la grua per treure els dos cotxes de l'asfalt, els pilots han pogut sortir sense ajuda dels monoplaces.

Ferrari torna al 2010

Mentre Hamilton es consolida com a líder indiscutible de la Fórmula 1, Ferrari ratifica en el Gran Premi de Bèlgica la seva caiguda lliure. La Scuderia no aixeca cap aquest Mundial. Per primer cop des del Gran Premi de Gran Bretanya del 2010, els dos cotxes de Ferrari han acabat la cursa fora de la zona de punts (Leclerc 13è i Vettel 14è), a més d'un minut del guanyador. Tot i que la sortida de Leclerc ha revifat les esperances de l'equip al recuperar quatre posicions i col·locar-se 9è en les dues primeres voltes, el rendiment del seu Ferrari ha caigut en picat i els pilots no han tingut cap problema per avançar el jove pilot monegasc. La desesperació a l'equip italià és immensa. Els dos pilots, ja en la classificació, van dir que no podien fer més i està clar que així ha sigut.

A qui tampoc ha afavorit el circuit de Spa és a Carlos Sainz. El traçat més llarg de tot el Mundial –d'aquí que només es diputin 44 voltes i no més de 70, com a la resta de circuits– no li ha tornat a portar sort al pilot espanyol. Per segon any consecutiu, Sainz no ha pogut ni iniciar la cursa. Aquest cop, en la volta de formació quan faltaven poc més de 35 minuts per a l'inici, Sainz s'ha vist obligat a tornar al box al veure que del seu tub d'escapament sortia massa fum i que l'olor no era normal. Quan ha arribat, els mecànics han examinat el cotxe ràpidament i l'han fet sortir del monoplaça, entenent que la ruptura no es podria arreglar per a la cursa. "Estic molt frustrat", ha expressat el pilot un cop acabat el Gran Premi.