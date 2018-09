Cop d'autoritat de Hamilton a la casa dels Ferrari

L“It’s hammer time” li deien a Lewis Hamilton per ràdio, en veure com el Ferrari de Kimi Räikkönen entrava a boxes per canviar els pneumàtics. I sí, era l’hora de donar un cop d’autoritat, per deixar els rivals tocats, per acostar-se al cinquè títol de campió del món de Fórmula 1. Lewis Hamilton (Mercedes) arribava a Monza, el feu de Ferrari, on l’esperava un infern de color vermell. Però enlloc de cremar-se, va apagar amb cava el foc italià, aconseguint un triomf que va deixar amb cara de pocs amics l’alemany Sebastian Vettel, el seu gran rival. Ja a les primeres voltes, Vettel no va saber tancar la porta quan Hamilton l’avançava, i va acabar sortint del traçat, convertint la seva cursa en un via crucis. Vettel va caure fins la 17ª posició i malgrat aconseguir remuntar fins la quarta posició final, va haver de conduïr escoltant per la ràdio interna com Hamilton imposava la seva llei.

Després de 8 anys sense triomf de Ferrari a Monza, l’escuderia italiana confiava en imposar la seva llei i donar emoció al Mundial. Si fa 15 dies Vettel havia pujat al capdamunt del podi, acostant-se a Hamilton a la classificació general, a la sessió d’entrenaments oficials el britànic s’havia vist superat tant per l’alemany, com per Raïkkonen. Feia 10 anys que els dos cotxes de Ferrari no sortien a la primera posició. Tot estava llest per a una festa local. Però Hamilton els va tancar la boca ja a les primeres voltes, quan va superar un Vettel que no va poder aturar l’agressiva acció del britànic. Hamilton va iniciar la seva particular persecució de Raïkkonen, ajudat per una bona estratègia del seu equip. Quan el finlandès va entrar a canviar pneumàtics, el segon Mercedes, de Bottas, va situarse primer, frenant a Räikkonen quan aquest va tornar a la pista. Bottas va permetre a Hamilton acostar-se al finlandès després d’entrar a boxes, i el britànic va avançar-se a 10 voltes pel final, deixant-lo ràpidament lluny. Räikkonen va entar, tot seriós, en la segona posició i Max Verstappen, tercer. Al Mundial, Hamilton suma 256 punts, Vettel 226 i Räikkonen, 164, quan falten 7 curses. Enlloc de patir, Hamilton va fer festa grossa a Monza.

“Vull felicitar els Ferrari, ja que han completat una gran final de setmana, en el qual hem presentat una dura batalla. Precisament per aquest motiu és una alegria guanyar aquí. Vull agrair el treball de tot el món a la fàbrica, i també li agraeixo a Valtteri Botta la feina, ja que ha fet una gran carrera. Som a casa de Ferrari, però he vist moltes banderes britàniques” va dir rialler Hamilton, mentre rebia xiulets al podi per part dels aficionats de Ferrari. De fet, ja són 8 anys sense un triomf a Monza. El darrer va ser amb Fernando Alonso, qui ahir, de nou, va retirar-se a les primeres voltes de la cursa.