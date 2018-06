Hamilton, única certesa en la incertesa de Paul Ricard

Sortir primer, conservar el liderat i guanyar la carrera. Una recepta tan fàcil d'explicar com difícil de complir. Si no és que et dius Lewis Hamilton. El pilot anglès de Mercedes ha completat una cursa impecable al circuit de Paul Ricard i torna a encapçalar el Mundial de F1, amb 14 punts d'avantatge respecte de Sebastian Vettel (Ferrari). En un Gran Premi molt més entretingut del que es preveia, Max Verstappen (Red Bull) ha sigut segon i Kimi Räikkönen (Ferrari) ha completat el podi.

Tothom mirava al cel per si plovia però al final l'aigua no ha fet acte de presència. Per a molts, la meteorologia era l'únic al·licient per a una cursa que, abans de començar, es vaticinava insulsa. Doncs resulta que ha sigut una de les més entretingudes de la temporada. Certament no hi ha hagut debat al liderat, però sí en el podi i a la posició de punts. I tot per l'accident de la sortida i perquè s'han vist molts més avançaments.

La sortida ha sigut clau. Hamilton tenia la 'pole' i al costat hi tenia el seu company Bottas. Al darrere, Vettel. Tots tres han fet una bona arrancada, però el problema ha arribat al primer revolt, on l'únic que n'ha sortit sense problemes ha sigut Hamilton. Bottas i Vettel s'han tocat, en un xoc on el de Ferrari s'ha passat de frenada i ha rebut una sanció de cinc segons. El cas és que els dos han hagut d'entrar a boxs i han reprès la cursa des de les últimes posicions.

En l'accident, Carlos Sainz ha sigut hàbil i ha avançat fins al tercer lloc, només darrere de Hamilton i Verstappen. Però el madrileny, que no té un cotxe tan competitiu, ha hagut de cedir les posicions a Ricciardo i Räikkönen. Al final de tot, quan anava sisè, un problema de potència l'ha relegat fins al vuitè lloc final de la cursa.

Mentre Hamilton feia la seva i Verstappen el seguia però sense opcions d'avançar-lo, ha començat la remuntada de Vettel i Bottas. La superioritat dels Ferrari i dels Mercedes ha sigut evident i a l'equador del Gran Premi ja estaven en disposició d'aspirar al podi. Al final hi han hagut de renunciar a causa del desgast dels neumàtics, tot i que han acabat en unes posicions gens menyspreables: cinquè i setè.