Hamilton completa l’exhibició a Hongria i és el nou líder

Lewis Hamilton ja és líder del Mundial de Fórmula 1. L’esbós d’una nova normalitat que obrís el ventall d’aspirants al títol va durar tres setmanes, fins a la victòria del britànic ahir al Gran Premi d’Hongria, que va completar un cap de setmana de superclasse i va evidenciar que la distància entre el seu Mercedes i la resta d’equips és insalvable. La competició ara és així. Simple. Pole en la sessió d’entrenaments oficials dissabte, trofeu i volta ràpida en la jornada final i va igualar el rècord de més triomfs sobre un mateix asfalt de Michael Schumacher al Magny-Cours francès (7).

La seva exhibició va estar per sobre de la dualitat del radar meteorològic, entre la pluja i la no pluja, i la conseqüent estratègia dels rivals amb els pneumàtics per adaptar-se a les zones molles de l’asfalt. “Aquest cap de setmana ha sortit tot bé. Ha sigut una gran cursa. En els dos primers caps de setmana no vaig arribar tan preparat. He de donar les gràcies a tot l’equip. És increïble com han desenvolupat aquest cotxe en un any tan difícil”, explicava Hamilton en zona mixta per destacar el factor mecànic. La Fórmula 1 es cuina més que mai als boxes. És la part imprescindible que sosté el glamur de les cares visibles.

Els problemes de la prèvia

Aquesta va ser la síntesi del segon lloc de Max Verstappen. Va quedar fora de la cursa a 10 minuts per a la sortida per un error en la fase de rodatge que va trencar el morro del monoplaça. Els enginyers de Red Bull van salvar el seu setè lloc a la graella sobre la botzina, canviant les peces sobre la pista i esgotant els timings oficials, amb l’himne local i la normativa d’estar tot enllestit en la franja dels últims cinc minuts. “Gràcies a tots. Heu fet un treball increïble. Em pensava que no podria sortir. El segon lloc és com una victòria”, comentava el belga per la ràdio interna a l’arribar a la línia de meta. La inconsciència, justificada des del talent, té aquest pla B.

Va estar a punt de cedir la seva posició contra Valtteri Bottas, tercer, sense opcions de lluitar pel primer lloc del podi en una sortida desastrosa en què va aturar el cotxe i el va reiniciar instants després de la llum verda del semàfor. Lance Stroll (Racing Point) va ser quart i Alexander Albon (Red Bull) va ser acabar cinquè i va completar un bon cap de setmana per a l’escuderia austríaca. Els Ferrari van tornar a quedar lluny del ritme guanyador. Sebastian Vettel va tancar el Gran Premi sisè i Charles Leclerc va ser onzè, per darrere de l’espanyol Carlos Sainz (McLaren).