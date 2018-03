Hamilton domina i Alonso s'instal·la entre els deu primers

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes), quatre vegades campió del món de Fórmula 1 i defensor del títol, ha dominat el primer dia d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Austràlia.

El líder de les fletxes platejades ha liderat les dues sessions i ha fet el millor temps (1:23.931), i ha superat per poc més d'una dècima Max Verstappen (Red Bull).

L'holandès ha sigut el pilot que més s'ha acostat als Mercedes (Bottas, amb el tercer temps del dia, havia sigut segon al matí). I també ha superat el seu company Daniel Ricciardo.

Qui ha punxat, en canvi, ha sigut Sebastian Vettel (Ferrari), que ha acabat cinquè, per darrere del seu company Kimi Räikkönen. El pilot alemany ha sigut cinc dècimes més lent que Hamilton i dues més que Räikkönen.

En la baralla per les places no ocupades pels tres equips capdavanters (Mercedes, Red Bull i Ferrari) ha destacat el bon rendiment del nou McLaren, equipat aquest any amb el motor Renault. Fernando Alonso, que al matí havia tingut problemes mecànics, ha pogut rodar a la tarda amb normalitat i acabar la jornada en vuitena posició; això sí, a 1 segon i 3 dècimes del millor registre.

En la sessió d'aquest dissabte, Hamilton intentarà mantenir el domini per obtenir la seva sisena 'pole position' a Melbourne, la quarta consecutiva, en una jornada classificatòria que es preveu amb pluja sobre el circuit d'Albert Park.