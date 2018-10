Lewis Hamilton ja acaricia el seu cinquè Mundial

Lewis Hamilton ho té tot de cara per revalidar el campionat del Món de la Fórmula 1. Tant de cara, que l'únic dubte és saber amb quantes curses d'antelació s'assegurarà el títol. De fet, al proper Gran Premi als Estats Units, l'anglès ja pot ser campió si obté vuit punts més que Sebastian Vettel. Per exemple, guanyant la cursa i que Vettel sigui tercer.

Aquest diumenge, el cap de files de Mercedes ha guanyat sense oposició a Suzuka i ha eixamplat encara més la distància respecte de Vettel, qui només ha pogut ser sisè. Bottas i Verstappen han completat el podi.

Hamilton ha fet el que havia de fer. Que era molt, tot i que a les seves mans sembla poc. Partint des de la 'pole', havia de conservar la seva posició a la sortida i a partir d'aquí gestionar el liderat. I ho ha fet a la perfecció, sense ni un sol error. Bottas, que no ha pogut superar el seu company quan s'han apagat els semàfors, s'ha acabat convertint en el millor escuder de Hamilton, i li ha donat un cop de mà perquè pogués fer una cursa d'allò més tranquil·la.

En canvi, no ha tingut gens de sort Sebastian Vettel. El cap de files de Ferrari sortia vuitè, víctima d'un error estratègic a la qualificació. A la cursa, l'alemany ha arribat a situar-se quart, just per darrera de Verstappen. Però aquí s'han acabat les seves opcions, quan ha intentat avançar-lo en una de les zones ràpides del traçat japonès i ha acabat tocant amb Verstappen. Com a conseqüència, s'ha sortit de la pista i ha tornat competir en la penúltima posició. Al final ha remuntat, fent un resultat més que digne, però insuficient en la lluita per a un Mundial que cada vegada és més impossible.

Els comissaris han revisat l'acció (Vettel ha atacat per l'interior i Verstappen s'ha defensat) i han considerat que no mereixia cap sanció. Però és que no era la primera que feia l'holandès a Suzuka. A la tercera volta, Verstappen s'ha passat de frenada a la xicana i ha tornat a la pista amb una maniobra perillosa, fent fora Räikkönen. Una acció que li ha costat cinc segons de penalització. En la de després, decisiva per al campionat, els experts de la FIA s'han rentat les mans.

Més enllà del triomf incontestable de Hamilton, de la remuntada de Vettel o de l'ambició sense límits de Verstappen, la cursa al Japó ha sigut molt entretinguda, amb molts avançaments, més dels que s'acostumen a veure a Suzuka.