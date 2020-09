Hamilton mana en el caos de la Toscana

Arribar a ser etern en l’esport actual és un exercici d’ambició que es limita sovint a una aspiració optimista. El Gran Premi de la Toscana va demostrar ahir que la transcendència té dues direccions. La primera edició de la cursa serà recordada per reobrir les grades pels aficionats (un total de 3.000) i pels intangibles, no per la bona posada en escena. L’encert de poder veure Mick Schumacher conduir un dels Ferrari campió del món del seu pare minuts durant la prèvia va passar de cirereta anticipada a pròleg marquetinià d’una particular tragèdia grega.

D’Autohomenatge de Ferrari per recordar els anys de victòries i les ampolles de Moët a simulacre més que realista del llistat de conseqüències que genera cada decisió en una de les disciplines feta amb gasolina, competitivitat extrema i velocitat. Cada botó compta. El filtratge en la presa de decisions pot suposar la diferència entre l’intent de contextualitzar l’autoritarisme de Lewis Hamilton i obrir la secció de successos d’un telenotícies.

"¡Qué miedo! Demos gracias que los pilotos están bien"

El safety car y un accidente múltiple. #TOSmovistarF1 pic.twitter.com/EhksWqn15X — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 13, 2020

L’efecte acordió

La victòria del pilot britànic a Mugello per davant de Valtteri Bottas i Alexander Albon va ser senzillament el capítol final d’una jornada que podria haver acabat en tragèdia i que convida la FIA a una reflexió sincera. El safety car no pot generar accidents, per definició etimològica. El KO de Max Verstappen i del francès Pierre Gasly en la primera volta va fer que sortís a pista el cotxe de seguretat durant pràcticament 25 minuts. La mala coordinació de la seva sortida, en què va apagar els llums d’alerta en l’última corba, va carregar-se el Gran Premi i va provocar un efecte acordió entre els primers classificats i els últims llocs de la graella. Uns apuraven el ritme estàtic per dissenyar l’estratègia abans de creuar la meta (punt del reinici) i els últims començaven a accelerar sense camp de visió. U més u.

Matemàtiques i física elementals. “Això és l’estupidesa més gran que he vist mai”, comentava el director de l’Associació de Pilots, Romain Grosjean, jugant a esquivar rivals com en la fira dels autos de xoc. L’accident de Kevin Magnussen, Carlos Sainz Jr. i d’Antonio Giovinazzi va deixar una seqüència de vídeo subjectiu crua amb una gran melé en la part central, pluja de peces de fibra de carboni i fum. El caos va ser una tendència a Itàlia. En total hi va haver tres safety cars, dues banderes vermelles i es va repetir la sortida dues vegades més, l’última a 13 voltes del final. Hamilton va mantenir fins al final la primera posició per estrenar el caseller del Gran Premi. Victòria i samarreta reivindicativa al podi per demostrar que cal ser sempre una superestrella: “Arrestin els policies que van assassinar Breonna Taylor”.