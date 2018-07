Hamilton obté la 'pole' a la piscina d'Hongria

La pluja ha sigut la gran protagonista a la qualificació del Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton ha sigut el més ràpid en uns entrenaments espectaculars amb els pilots conduint amb guants de seda. Una última volta brillant han catapultat l'anglès a la 'pole position', seguit del seu company Valtteri Bottas.

Els Mercedes han fet el primer pas cap a la victòria en un circuit, el d'Hungaroring, on és molt difícil avançar. Tot i que inicialment els Ferrari semblaven tenir la paella pel mànec, la pluja ha fet acte de presència i ha capgirat els entrenaments.

De fet, Hamilton ha aconseguit la volta ràpida per sorpresa de tothom, ja que no tenia temps gaire competitius en els dos primers sectors. En canvi, a l'últim, teòricament el més difícil per la quantitat d'aigua, ha pogut beneficiar-se de ser dels últims a completar la volta: ha passat per la mateixa traçada que els pilots que el precedien, de manera que s'ha trobat menys aigua i més adherència, i ha pogut esgarrapar les dècimes necessàries que el catapultaven a la 'pole'.

Temps per a l'estratègia

Després dels Mercedes, sortiran Räikkönen i Vettel. Aquest últim, quart, haurà d'intentar jugar amb l'estratègia si vol esgarrapar punts respecte de Hamilton al campionat. Els quatre pilots han millorat temps al final, ja que han entrat a box a canviar les rodes per sortir amb gomes noves d'extrema pluja.

No així el cas de Saiz, que no ha tingut temps per fer-ho. Malgrat això, el madrileny ha fet una exhibició de pilotatge sobre aigua i ha acabat cinquè, igualant la seva millor posició a una qualificació. Darrere seu ha arribat Gasley, sisè, que també ha demostrat les seves habilitats sota la pluja.

En canvi, aquesta vegada la sort no ha somrigut a Verstappen. Tot i que l'holandès de Red Bull ha sortit el primer a la Q3 per tenir la pista amb millors condicions, ha comès alguns errors de pilotatge que l'han relegat al setè lloc. Quan ha volgut corregir, ja era massa tard.