Lewis Hamilton, a pel repòquer a Silverstone

Si hi ha un circuit que sigui sinònim de Lewis Hamilton aquest és, sens dubte, el de Silverstone. Un anglès regnant al traçat anglès, on aquest diumenge buscarà la seva cinquena victòria consecutiva. I ho intentarà sortint des de la 'pole', després que obtingués el millor temps a la qualificació, amb rècord del traçat inclòs (1:25.892).

És la quarta vegada consecutiva que Hamilton obté la 'pole' a casa, la cinquena en sis anys. A vegades ha sigut fàcil per ell, però aquesta vegada ha hagut de suar de valent per supear els dos pilots de Ferrari, que han quedat menys d'una dècima per darrera d'ells.

"He hagut de donar el màxim de mi mateix per poder obtenir aquesta 'pole' i dedicar-la a vosaltres, als aficionats. Sense el vostre suport no hagués estat possible", ha dit l'anglès just després de sortir del cotxe, encara tremolant pels nervis i l'esforç. El públic, que ho sentia per megafonia, ha agraït el gest del cap de files de Mercedes amb una ovació de gala.

Ha estat una qualificació exageradament competida, segurament la més igualada de la temporada. Hamilton ha estat el més ràpid pels pèls, gràcies a una última volta fantàstica. Al darrera ha quedat Sebastian Vettel, a tan sols 0.044 mil·lèsimes. El pilot alemany de Ferrari ha estat, momentàniament, al capdavant de la qualificació, però al final s'ha vist superat pel vigent campió.

La segona fila estarà formada per Kimi Räikkönen, a qui un petit error en el segons sector l'ha apartat de la 'pole'. Ha acabat a 0.098 de Hamilton. Al seu costat hi haurà Valtteri Bottas, qui malgrat conduir un Mercedes no ha tingut ritme suficient per atrapar els tres rivals, tots ells campions del Món.

Ja més endarrerits, els dos Red Bull. Verstappen ha sigut cinquè a set dècimes, mentre que Daniel Ricciardo ha quedat a 1,2 segons, perjudicat per un problema al DRS. Si no canvien molt les coses, tindran difícil poder disputar el podi als Mercedes i als Ferrari.