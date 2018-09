El joc en equip de Mercedes s'imposa a Sotxi

El dia del seu 21è aniversari, Max Verstappen ha estat l'únic pilot en aconseguir restar protagonisme al triomf de Lewis Hamilton a Sotxi, on ha donat un cop de puny sobre la taula per reivindicar qui és el líder del Mundial. I és que malgrat el britànic ha celebrat la vuitena victòria de la temporada -la tercera consecutiva; i la cinquena en les últimes sis proves, amb l'única excepció del segon lloc a Bèlgica-, ha estat el jove pilot de Verstappen la figura més destacada del Gran Premi de Rússia.

El Red Bull de Verstappen ha iniciat la carrera des de la 19a posició, però el seu inici ha estat descomunal: en cinc voltes ja havia avançat més de deu posicions, situant-se 7è. El seu ritme ha estat imparable, fins al punt que des de la ràdio d'equip li havien de parar els peus, advertint-lo que no calia aconseguir l'objectiu, el cinquè lloc, a la volta 5, sinó al final.

Bottas i Hamilton, durant la sortida del GP de Sotxi

Amb les primeres aturades per canviar neumàtics, Verstappen s'ha arribat a situar com a líder de la cursa, posició que no ha deixat fins deu voltes del final, quan li ha tocat a ell fer passar per 'boxes'. Quan ha tornat, ho ha fet com a cinquè, però massa lluny i amb massa poc marge (14 segons) de Raikkonen, quart, l'últim pilot en la lluita entre Mercedes i Ferrari. L'escuderia alemanya ha demostrat qui mana a Sotxi sumant un nou triomf (i ja en van cinc des del 2014, el tercer de Hamilton), que manté els seus dos pilots en una posició destacada al Mundial.

Hamilton, imparable

L'estratègia de Bottas, que sortia des de la 'pole', i de Hamilton, que ha arrencat segon, ha estat molt intel·ligent. Tots dos han resistit l'empenta inicial de Vettel, que ha intentat superar Hamilton en la primera volta. Però l'anglès i el seu company d'equip han resistir i han aconseguit estirar-se, mantenint a ratlla els dos Ferrari, que en cap moment han vist de prop la possibilitat de prendre'ls el triomf.

Bottas ha entès la seva posició de gregari de Hamilton, i a la meitat de la cursa, un cop l'anglès s'ha tret de sobre la pressió de Vettel, ha regalat la posició al seu company d'equip frenant descaradament a la curva 13, en una maniobra clarament pactada prèviament. Hamilton ha pogut estirar-se per acabar sent líder de cursa un cop Verstappen ha fet l'aturada, mentre que Bottas ha fet de tap entre l'anglès i Vettel, que no l'ha pogut superar. A partir d'aquí, Hamilton s'ha divertit marcant voltes ràpides, conscient que no necessitava arriscar per certificar un triomf que l'apropa al seu cinquè Mundial.

Mercedes ha aconseguit d'aquesta forma consolidar la seva posició al Mundial de constructors, mentre que Hamilton ha afegit 10 punts a la distància de 40 que mantenia sobre Vettel, que es manté segon classificat després del seu tercer lloc. L'anglès és ara més líder, amb 50 punts de diferència a falta de cinc carreres.