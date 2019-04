Hamilton regna al Gran Premi 1000 i se situa líder

Lewis Hamilton ha obtingut una victòria còmoda al Gran Premi de la Xina. El pilot anglès n'ha tingut prou amb una bona sortida, en què ha superat el seu company d'equip, per liderar la prova de principi a fi. Era el Gran Premi 1000 de la història de la Fórmula 1 i el cap de files de Mercedes ho ha celebrat pujant al graó més alt del podi i situant-se al capdavant del Mundial. Valtteri Bottas i Sebastian Vettel han completat el podi.

Ha sigut una cursa marcada per les ordres d'equip a Ferrari i el desgast dels neumàtics. Leclerc, que era tercer, ha acabat caient fins al cinquè lloc final, mentre que la incertesa amb les gomes ha provocat que la carrera fos incerta fins al tram final, si bé, a l'hora de la veritat, no hi ha hagut canvis destacats a la classificació.

Bottas partia des de la 'pole position' però el finlandès no ha pogut mantenir la posició de privilegi a la sortida. No ha sigut l'únic, ja que Vettel també s'ha vist superat per Lecerc. D'aquesta manera, el segon i el quart passaven a ser el primer i el tercer. Un inici de cursa en què ha destacat l'accident de Kvyat, que ha topat amb els dos McLaren, de Sainz i Norris, a qui els ha esguerrat totes les opcions de puntuar.

Amb Hamilton escapant-se i Bottas pilotant en una segona posició còmoda, Ferrari ha decidit fer canvi de peces. Vettel ha demanat per avançar Leclerc i a l'escuderia italiana han fet cas del campió alemany. La veterania ha pesat més que els temps en pista. Així, han ordenat a Leclerc que cedís la posició. Al fer-ho, s'ha demostrat que Vettel no tenia raó i que no era prou ràpid, però la maniobra ja estava feta i a Leclerc li havien esguerrat la cursa. De la tercera posició ha acabat a la cinquena final, relegat a tasques d'equip. Paradoxalment, s'ha acabat encarregant de protegir Vettel dels atacs de Verstappen i de mirar de fer nosa a Bottas –en un dels canvis de rodes– per si l'alemany podia aspirar a superar-lo. Un desgavell.

Verstappen, cinquè a l'equador de la prova, ha animat la cursa amb un canvi d'estratègia que ha condicionat la resta de pilots. L'holandès de Red Bull ha apostat pels neumàtics intermedis i ha agafat els rivals per sorpresa. La reacció dels altres ha sigut entrar a boxs per protegir-se. Així que l'estratègia per pujar al podi ha acabat sent estèril. Però li ha servit, almenys, per avançar Leclerc.

Al pilot monegasc tot li ha anat en contra. Penalitzat per les ordres d'equip i veient impotent com quedava finalment cinquè, ha provat d'entrar a box al final de tot per fer un canvi de neumàtics i optar a la volta ràpida, fet que aquesta temporada dona un punt a la classificació. No l'ha obtingut, per poc. Però resulta que ha donat idees a Pierre Gasly, que li ha copiat l'estratègia poc després. I el de Red Bull sí que s'ha sortit amb la seva.

Amb la victòria, Hamilton passa a liderar el campionat amb sis punts més d'avantatge sobre Bottas. La següent cursa serà a l'Azerbaidjan el 28 d'abril.