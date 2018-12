El Barça Lassa rep el Brest en l'últim partit europeu fins al febrer

El Barça Lassa tanca la seva participació aquest 2018 a la Lliga de Campions d'handbol i aquest diumenge rep el Meshkov Brest de Bielorússia al Palau Blaugrana (16.30 h). La competició s'atura ara perquè s'ha de jugar el Mundial.

El conjunt blaugrana ha completat aquest dissabte l’últim entrenament previ, i en acabar la sessió Xavi Pascual ha atès els mitjans. "Estem fent una molt bona Champions, però hi ha partits que hem de guanyar tan sí com no, i aquest n'és un", ha afirmat el tècnic blaugrana.

Després de vuit victòries consecutives a Europa, el Barça Lassa lidera el grup A amb quatre punts de marge, i el Brest és sisè. "Està jugant bé, i no està fent els resultats que es mereix perquè se'ls estan escapant punts al final dels partits. És un equip molt descarat que juga molt ràpid, tenen molt canvi a la primera línia i centrals molt diferents. Tenen molt potencial en el llançament, un bon porter, i extrems que finalitzen bé", ha dit Pascual.

La Velux EHF Champions League s'aturarà després d'aquesta 10a jornada, i no tornarà fins al mes de febrer, després del Campionat del Món de seleccions. Sobre aquest fet, el tècnic blaugrana ha dit que "el Mundial ens afectarà segur, a nosaltres i a tots els equips". En aquest sentit, ha afegit: "Per això és important acabar tan bé com es pugui i treure'n un bon avantatge, perquè sabem que tornant haurem de fer rotacions".