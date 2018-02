Hazard: "Si vull ser comparat amb Messi, necessito jugar bé aquest partit"

Eden Hazard, l'estrella belga del Chelsea, ha explicat en la prèvia del partit contra el Barça que "aquest és un partit especial, contra un dels millors clubs del món. La Champions sempre és especial", afegint que "si l'equip no defensa unit, no defensa com un equip contra el Barça, tindrem problemes. I després, fer gols, ens cal fer gols davant els nostres aficionats.

Segons el belga, "jugar contra Messi sempre és especial", però ha afegit que "m'agrada ser comparat amb jugadors com Messi i Cristiano, però jo tinc el meu estil, sóc diferent. Arribar al seu nivell és complicat, però jo treballo fort i aquests partits són ideals per gaudir". L'internacional amb Bèlgica, ha dit que "l'any passat no es va jugar la Champions i va ser frustrant, així aquest any vull brillar a la Champions, la millor competició del món. Si vull arribar al nivell dels millors jugadors del món, necessito brillar en aquests partits".