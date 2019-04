Hermoso: “Si no passa res estrany seguiré a l’Espanyol”

Mario Hermoso no té cap intenció de marxar de l'Espanyol aquest estiu. Així ho ha manifestat en una roda de premsa en què ha deixat clares les seves intencions: "Per descomptat que em veig aquí l'any vinent, si no és que l'Espanyol em vol acomiadar. Tinc contracte fins al 2020 i si no passa res estrany seguiré aquí". El central blanc-i-blau ha reconegut que és feliç a l'Espanyol i ha donat el seu suport a la filosofia de Rubi: "L'Espanyol va creixent i es va consolidant en un estil de futbol determinat. Rubi ens ha inculcat un futbol atractiu que passa per tenir el domini del joc. Està fent les coses molt bé i ha d'estar aquí molt de temps. La idea que tenen des de dalt, tant l'Òscar com el Rufete, ha beneficiat el club. L'Espanyol s'està consolidat en un estil de futbol molt atractiu i seguir amb aquesta línia hauria de ser una obligació per davant de la posició final en la classificació".

El defensa madrileny ha assegurat que encara ha de millorar "en aspectes tàctics i en la lectura dels partits", i confia en "augmentar el potencial i reduir el nombre d'errors de cara al futur". Preguntat per l'Alabès, el rival d'aquest dissabte, Hermoso ha apuntat que "juga a un altre futbol". "Competeixen a un nivell molt alt. Cadascú entén el futbol d'una manera diferent, però cap és millor que l'altre. Ells han pogut mantenir el nivell tot l'any, però treballem perquè els punts es quedin a Cornellà", ha afirmat. Preguntat per la polèmica amb José María Calzón, ha defensat el delegat: "El que coneix a Calzón sap que no és una mala persona. S'ha equivocat, però ha sabut rectificar. Ha fet el correcte. La seva continuïtat l'ha de decidir el club, no els jugadors".