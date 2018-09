Històrica medalla d'Aina Cid i Anna Boada als Mundials de rem

El dos sense timoner femení de les catalanes Aina Cid i Anna Boada ha aconseguit aquest dissabte la medalla de bronze als Mundials de rem que es disputen a Plovdiv (Bulgària), primer podi mundial del rem espanyol en 12 anys.

L'or va ser per a l'embarcació canadenca, amb un temps de 6:50.670, la plata per a Nova Zelanda (6:52.960) i el bronze per a les catalanes amb 7:04.600, les més ràpides en els últims 500 metres, per davant d'Itàlia, la Xina i Irlanda. A més de la primera medalla per al rem espanyol en més d'una dècada, Cid i Boada, sisenes en els Jocs Olímpics de Rio 2016, guanyen el primer metall de la història en la seva modalitat.

Les últimes medalles mundials d'Espanya es remunten a 2006, quan el skiff lleuger i el dos sense timoner lleuger masculins van ser plata i el skiff lleuger femení bronze a Eton (Gran Bretanya).