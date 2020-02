El Hoffenheim-Bayern, aturat per insults al president de l'equip local

El partit Hoffenheim-Bayern de la lliga alemanya ha estat aturat durant més de 15 minuts després d'incidents a la part de la graderia ocupada per l'afició visitant. El Bayern, que lidera la lliga i guanyava el partit per 0-6 amb dos gols de l'exjugador del Barça Philippe Coutinho, ha vist com durant la segona part els seus aficionats mostraven pancartes contra el president del club local. A més, han proferit càntics i han encès pots de fum. Hans-Dieter Flick, el tècnic del Bayern, s'ha encarat amb els seus aficionats exigint que no provoquessin aldarulls i, com que aquests han seguit, el Bayern s'ha retirat del terreny de joc.

15 minuts després els equips han tornat al terreny de joc, però s'han limitat a passar-se la pilota entre rialles, sense voler marcar més gols. A la banda, el president del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha fet costat a Hopp. Plegats, han mirat el final del partit.

Un club poc estimat

Dietmar Hopp, el president del Hoffenheim, és una figura poc popular al futbol alemany ja que va comprar un modest club de la novena divisió, on ell havia jugat, per invertir els diners que havia guanyat en el sector informàtic. Gràcies als seus diners, el Hoffenheim, club d'un districte de tot just 3.000 habitans de Sinsheim, ha acabat pujant a Primera.

El futbol alemany té una estructura que no permet que una sola empresa pugui controlar més del 51% de les accions dels clubs, per fomentar clubs oberts i arrelats al territori. Però els últims anys equips com el Hoffenheim i el RB Leipzig, propietat de la marca Red Bull, han trobat la manera legal d'esquivar aquestes normes construint projectes d'èxit que no solen ser ben rebuts pels altres clubs. Hopp ha arribat a demanar a les autoritats que la persecució que pateix sigui considerada similar al racisme, perquè és un "acusament selectiu". Aquesta temporada els aficionats del Schalke 04 i el Fortuna ja l'havien insultat.

Alemanya només permetia que una empresa fos propietària de més del 50% de les accions en els casos del Wolfsburg, propietat de Wolkswagen, i del Bayer Leverkusen, propietat de Bayer, ja que eren clubs fundats ja des del primer dia per treballadors d'aquestes fàbriques. El cas del Hoffenheim i el RB Leipzig es veia diferent, però la Federació va autoritzar la inversió de Hopp i la de Red Bull, fet que els va convertir en els clubs més odiats de la Lliga, perquè es considera que van contra la tradició.

Malgrat que el Bayern té el suport de grans empreses com Audi o Adidas, té una estructura diferent i molta història darrere. Els seus radicals han criticat sempre el model del Hoffenheim, denominat popularment el plastic club, ja que un sol empresari ha canviat la seva història. Els aldarulls d'avui, però, han provocat la solidaritat del seu club amb Hopp.