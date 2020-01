Hongria deixa Espanya sense títol a l'Europeu de waterpolo

La selecció espanyola masculina de waterpolo no va poder amb Hongria a la final del Campionat d’Europa 2020 celebrat al Duna Arena de Budapest. El partit va acabar amb empat (9-9) i es va decidir als penals (14-13). L’equip amfitrió es va quedar el títol i va impedir el primer or d’Espanya, que aspirava a imitar la selecció de futbol i convertir-se en la segona selecció estatal a guanyar una medalla d’or en uns Jocs Olímpics, un Mundial i un Europeu. La derrota va evitar la triple corona.

El combinat entrenat David Martín van anar a remolc en el tercer i quart parcial de la final, dos moments clau en què Hongria mai va estar per sota en el marcador, malgrat que Espanya va aconseguir igualar-lo gràcies a un gol d’Alberto Munarriz a 90 segons del final. La selecció espanyola fins i tot va disposar d’una última possessió per intentar la victòria, però no va saber trobar la porteria rival i el títol europeu es va decidir als penals. Un únic error, en l’últim tir de la tanda de llançaments definitiva, d’Álvaro Granados, aturat pel meta amfitrió, va frustrar el somni del conjunt espanyol.

Plata amarga

La selecció espanyola va tornar a estar entre els millors en una gran cita, però es va quedar amb una plata que comença a ser amarga, com fa dos anys a l’Europeu de Barcelona, també als penals davant Sèrbia, i l’any passat al Mundial de Gwangju. El combinat masculí, que va haver de fer front a un ambient advers, no va poder emular el femení, que dissabte es va proclamar campió del segon campionat europeu del seu palmarès. El conjunt que entrena Miki Oca, majoritàriament format per jugadores catalanes i que es compon d’una equilibrada barreja de joves amb molt futur, com la boia Paula Leitón, i veteranes contrastades com la portera Laura Ester, va derrotar Rússia en una final molt ajustada i que es va decidir per només un gol de diferència: 13-12. La MVP de la final va ser Bea Ortiz.