El Caldes es desfà del Voltregà i arriba per primer cop a semifinals de la Copa del Rei (3-1)

El Recam Làser Caldes jugarà per primer cop a la història les semifinals de la Copa del Rei d'hoquei patins. Després de quedar-se a tocar de la classificació en la seva primera participació, el 2016, quan els penals se'ls van girar en contra precisament al Pavelló Olímpic de Reus, en aquesta ocasió els homes d'Edu Candami s'han imposat per 3-1 a un Voltregà Stern Motor que ha anat de més a menys. La primera part, tot i acabar sense gols, ha sigut molt intensa. El Voltregà intentava agafar desprevingut el Caldes al contraatac de la mà d'un Petxi Armengol omnipresent, mentre que els de Candami intentaven allargar les possessions per minimitzar riscos i sorprendre Blai Roca amb trets llunyans.

La banda dreta, un passadís pels calderins

A la represa el Caldes ha ajustat la seva defensa i el Voltregà ja no trobava espais per contraatacar. A més, els de Candami ja no cometien tantes errades en la passada i han començat a trenar jugades perilloses fins la cuina, com una ocasió d'Álvaro Giménez que Roca desviava amb la careta, que replicava Adrià Ballart a continuació amb una bola al pal a la mitja volta. El Caldes, però, ha detectat una escletxa a la banda dreta que ha sabut aprofitar a la perfecció, ja que anotava dos gols consecutius des del mateix angle. Primer Giménez superava Roca amb un xut ras després de creuar tota la pista aprofitant una bona aturada de Campor a Ballart, i a continuació Rovira anotava el 2-0 amb un tret per l'escaire.

El Voltregà ha intentat reaccionar i ha disposat de bones ocasions, com un penal que Campor ha aturat a Gallifa, i una falta des de la frontal que Mia Ordeig ha enviat al pal. Els intents dels de Cesc Linares, però, quedaven frustrats quan Aleix Molas deixava els seus companys en inferioritat numèrica en veure dues blaves, una per una falta a la tanca i la segona per protestar. Malgrat que Roca aturava la falta directa corresponent a Rovira, els calderins aprofitaven la superioritat numèrica en una penjada al segon pal de Rovira que Giménez, a plaer, enviava al fons de la xarxa. Ja al tram final, la pilota aturada ha agafat protagonisme amb la desena falta de cada equip. Roca aturava la directa de Blanqué, mentre que Ballart sí que aprofitava la seva directa per anotar el gol de l'honor del Voltregà. Ara el Caldes espera rival a la segona semifinal d'aquest dissabte (20 hores, Esport 3) del guanyador del Barça Lassa-Noia Freixenet, que es jugarà a continuació.