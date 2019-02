Hülkenberg marca el millor temps el dia de l'emotiu retorn de Robert Kubica

Els entrenaments oficials de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya han viscut la seva darrera sessió amb la sessió més espectacular. Els cinc millors pilots ha aconseguit rodar per sota d’1:18 i s'ha batut el rècord d'aquest hivern. Ho ha fet l'alemany Nico Hülkenberg (Renault), amb un registre d’1: 17.393.



Aquest dijous han sortit a pista un total de 14 pilots, repartits en 10 escuderies i s'ha rodat més ràpid que durant tota la setmana. Al matí, es produïa el primer duel del curs entre Mercedes i Ferrari, concretament entre el vigent campió Lewis Hamilton i el jove aspirant Charles Leclerc.



Després d'una aferrissada pugna pel primer lloc, el britànic ha acabat guanyant la partida amb 1:17.977, tot i que per només una dècima d'avantatge sobre el monegasc. Una clara mostra que la nova generació de pilots puja molt fort, liderada avui pel ‘rookie’ de 22 anys Alexander Albon (Toro Rosso), autor d'un brillant registre d’1:17.637 que li ha atorgat el segon lloc.



A aquest jove nascut a Londres però amb nacionalitat tailandesa, només ha estat capaç de superar-lo Nico Hülkenberg amb el seu Renault. L'alemany ha completat una volta en 1:17.393 amb pneumàtics tous, que es converteix en la millor marca de tota la pretemporada. Un èxit amb regust agredolç, ja que el seu treball es veia interromput a una hora del final per un problema tècnic en el monoplaça RS19. Aquesta ha estat l'única mala notícia del dia per a la firma francesa que ha col·locat al seu altre pilot, Daniel Ricciardo, tercer a escasses 4 dècimes. Darrere l'australià i davant de Hamilton (5è), ha acabat el finlandès Valtteri Bottas, amb 1:17.857. Mercedes ha despertat per fi de la seva llarga hibernació.



L'apassionant lluita al capdavant ha relegat a un segon pla el retorn de Robert Kubica a la Formula 1. El polonès per fi ha pogut pujar per primer cop al nou Williams aquest matí, protagonitzant un moment històric, ja que aquest mes es compleixen vuit anys de l’esfereïdor accident que va patir al ral·li Ronde di Andora a Itàlia i que va interrompre la seva carrera.

Kubica només ha pogut completar 48 voltes i s'ha quedat a quatre segons del més ràpid: "És massa aviat per parlar de sensacions. Per a mi, avui ha estat una mena de shakedown, ja que potser hauré fet 12 voltes per poder sentir el cotxe i pilotar. La resta del treball a pista ha consistit en recopilar dades i provar peces... Caldrà doncs esperar a la setmana vinent" ha dit.

Els entrenaments tornaran al Circuit de Barcelona-Catalunya entre el proper dimarts 26 de febrer i el divendres 1 de març. apítol de la pretemporada es preveu encara més emocionant.