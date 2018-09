Derrota de l'Industrias i triomf del Barça Lassa

L'Industrias Santa Coloma ha perdut a casa contra ElPozo Múrcia en la primera jornada de la Lliga LNFS de futbol sala. L'equip colomenc ha arribat a manar per 3-1 contra un dels favorits per guanyar la lliga, però els visitants han aixecat el partit a la segona part. David i Pol, en un primer temps elèctric, han posat per davant els catalans, però abans del descans Marinovic ha fet el 2-1.

A la segona part, l'argentí Corso ha fet el 3-1. A manca de 10 minuts, Pito ha fet el 3-2 i la pressió visitant ha començat a fer mal a la defensa local. El veterà Miguelin ha empatat i després d'un córner, Fernando ha fet el 3-4. Amb dos minuts per jugar, l'Industrias ha passat a jugar amb porter-jugador, fet aprofitat per Miguelin per sentenciar el matx (3-5).

Triomf del Barça

Divendres, el Barça Lassa va estrenar-se amb una ajustada victòria sobre el Ribera Navarra (6-2). Esquerdinha i Ferrao van posar el 2-0 al marcador, però els navarresos van empatar gràcies a Sergio González i Lucas Tripodi. Esquerdinha i Ferrao, de nou, van liderar la reacció catalana, amb Sergio Lozano i Adolfito tancant la golejada.