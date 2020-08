Ineos deixa Froome i Thomas fora del Tour de França

El Tour més complicat per culpa de la pandèmia del covid-19 també tindrà l’absència de dos dels tres últims guanyadors, els britànics Chris Froome i Geraint Thomas. L’equip Ineos, el projecte iniciat per la Federació Britànica de Ciclisme l’any 2010 que fins fa ben poc portava el nom de la televisió Sky, va anunciar la composició del seu equip, pensat per intentar que un dels seus corredors guanyi el Tour per novena vegada en l’última dècada. Només el 2014 el sicilià Vicenzo Nibali, amb Astana, va aconseguir acabar per davant d’homes com ara Bradley Wiggins, Chris Froome o Geraint Thomas. Els últims anys, però, el Tour ha parlat castellà. El pròxim 29 d’agost, els líders de l’equip dirigit per Dave Brailsford seran el colombià Egan Bernal, primer sud-americà a guanyar el Tour el 2019, i l’equatorià Richard Carapaz, campió del Giro d’Itàlia ara fa un any. La resta de l’equip Ineos estarà format per Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov i Dylan van Baarle.

Brailsford va justificar la baixa de Froome explicant que “necessita una mica més de temps per estar al màxim nivell”. Froome, que aspira a la cinquena victòria a la Grande Boucle, va acceptar la decisió, ja que no està al 100%, amb dolors provocats encara per la caiguda que gairebé acaba amb la seva carrera a la crono de la Dauphiné, el juny del 2019. “L’objectiu serà intentar guanyar la Vuelta a Espanya. És un objectiu més realista. Ja estic prou content de poder seguir competint, si recordo l’accident que vaig patir. Encara pateixo dolors, així que al Tour no estaria al 100%”, va explicar el britànic de 35 anys, que es perdrà la cursa francesa per segon any consecutiu.

L’equip Ineos, però, també va deixar fora de la llista del Tour el guanyador de l’any 2018, el gal·lès Geraint Thomas. L’objectiu dels britànics és guanyar les tres proves grans. Froome es prepararà per a la Vuelta, que començarà el 20 d’octubre; Thomas serà el cap d’equip al Giro d’Itàlia del 3 d’octubre, i al Tour es viurà un duel entre el colombià Egan Bernal i l’equatorià Richard Carapaz. A Ineos, tot queda a casa.