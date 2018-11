Infantino: "La FIFA estava morta, ara és transparent"

Gianni Infantino, president de la FIFA, ha afirmat en una àmplia entrevista amb l'agència Efe a Zuric que ha transformat una organització que quan ell hi va arribar "estava morta" i que, "en canvi, avui és dinàmica i transparent".

Infantino ha començat, així, a defensar-se de les acusacions que l'han situat en les últimes dates com a encobridor del dopatge financer del París Saint-Germain i el Manchester City, clubs que, segons Football Leaks, haurien rebut inversions milionàries camuflades com a contractes de patrocini en la seva època de secretari general de la UEFA.

Infantino ha sigut dur i contundent amb aquest assumpte: "Abans trobaven diners de la FIFA en comptes personals dels bancs, i ara el que troben són correus electrònics de feina rutinària d'una organització futbolística dinàmica".

Entre altres temes, a Infantino també li han preguntat pel Girona-Barça que s'havia de disputar a Miami però que, si no hi ha cap canvi de guió, s'acabarà jugant a Montilivi. El president de la FIFA considera que cal "protegir" el futbol. "Segur que a la Lliga no li agradaria que la Premier League disputés partits a Espanya", ha respost Infantino, que considera que cal "analitzar amb cura" aquest tipus de propostes.