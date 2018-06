"Preparats. Llestos. Llei": una iniciativa legislativa popular vol reformar l’actual llei de l’esport

260x366 Rètol promocional de la nova llei de l'esport / UFEC Rètol promocional de la nova llei de l'esport / UFEC

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha posat en marxa una iniciativa legislativa popular (ILP) per reformar l’actual llei de l’esport i ha engegat una campanya per recollir signatures. El lema escollit és 'Preparats. Llestos. Llei'. Tot i que la proposta necessita aconseguir 50.000 signatures per tirar endavant, els seus impulsors aspiren a superar la xifra. "El nombre de signatures serà un barem per mesurar la força que té el sector", diu Gerard Esteva, president de la UFEC.