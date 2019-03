David Villa marca el seu primer gol al Japó

David Villa ha marcat el seu primer gol a la lliga japonesa amb la samarreta del Vissel Kobe, en el partit de la segona jornada de la J-League contra el Sagan Tosu (1-0). L'equip entrenat per Juanma Lillo, amb David Villa i Andrés Iniesta a la gespa, havia perdut en la primera jornada, però no ha fallat en la segona contra el Sagan del català Lluís Carreras, on juga Fernando Torres. Iniesta, Torres i Villa, companys de selecció espanyola molts anys, s'han retrobat en un partit que deixa el Sagan al fons de la classificació, sense punts.

El partit ha estat emotiu per a Villa, perquè amb el d'avui ja ha marcat gols oficials als cinc continents. Fins ara encara no ho havia fet en partit oficial a l'Àsia, on l'any 2011 va patir una greu lesió durant el Mundial de Clubs amb el Barça.

Villa ha estat jugant aquests últims anys al New York City dels Estats Units, on ha marcat 80 gols, però també va estar cedit breument al Melbourne City australià, club propietat també del Manchester City, on va fer dos gols. És a dir, ha marcat gols en quatre continents diferents amb diferents clubs, però també ha marcat a l'Àfrica, amb la selecció espanyola durant el Mundial del 2014 i la Copa Confederacions del 2013.