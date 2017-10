Sense Iniesta, el líder sobreviu

260x366 Messi durant el primer temps, quan va ser el jugador més creatiu abans de perdre presència a la segona part. / GETTY Messi durant el primer temps, quan va ser el jugador més creatiu abans de perdre presència a la segona part. / GETTY

Van caient les fulles d’un calendari atapeït de partits i el Barça segueix amb un expedient difícil de millorar a la Lliga. Amb Ernesto Valverde tornant a San Mamés gairebé d’incògnit, sortint poc de la banqueta i provocant certa indiferència en l’afició local, el Barça va endur-se els tres punts de Bilbao en un partit dolent (0-2) en què el millor, de llarg, va ser el resultat. El Barça, sense el lideratge al timó d’Andrés Iniesta, no va saber trobar el seu lloc a la gespa, i va posar una espelma a un Ter Stegen salvador que va anar salvant totes les ocasions d’un Athletic que, sense tenir gaire futbol, va jugar amb el cor. I amb això en va fer prou per posar la por al cos d’un líder que es mirava en un mirall i no es reconeixia. Quan Paulinho, en l’última jugada, va fer el 0-2, més que celebrar-ho el Barça va respirar alleujat.

Els culers, però, miren pel retrovisor i encara veuen lluny, en la classificació, el València i els equips de Madrid. Amb un calendari carregat i baixes importants, els jugadors es van moure lents, com si les cames tinguessin més pes que altres cops. Però a Bilbao, a la casa de Valverde durant tants anys, el tècnic criat a Vitòria va veure com els seus antics deixebles li recordaven que cap professor deixa mai d’aprendre, per molt que porti corbata i li parlin de vostè. Valverde segueix buscant solucions als dies que toca visitar rivals de nivell, com l’Atlètic de Madrid o l’Athletic de Bilbao, i va canviar de banda André Gomes, a qui va fer jugar un altre cop de titular sacrificant un Deulofeu destinat a sortir d’inici els dies que el rival no fa por. El Barça, mentre espera que torni Dembélé, no vol sortir a escenaris exigents amb tres puntes en atac i pobla un mig del camp on, malgrat jugar amb quatre futbolistes, hi havia un forat. El que deixa Iniesta, encara necessari quan cal pensar en fresc i manar. El Barça no va manar, va sobreviure. I no tothom sap fer-ho, això de sobreviure. A vegades, per aconseguir el que vols cal patir. I el líder va patir de valent a la segona part del matx de San Mamés.

Exceptuant els minuts que van passar entre el gol de Messi, entrada la segona part, i el descans, quan l’Athletic es va convertir en una joguina que el Barça hauria pogut fer miques, l’equip de Valverde va ser un líder sense lideratge. I va ser un líder nerviós, sense pausa ni control. Un equip descentrat que va acabar permetent la resurrecció esportiva d’un Athletic tan gris, aquest any, que fins i tot les goles dels seus aficionats semblaven haver perdut la veu. Però la van anar recuperant a mesura que veien com els seus jugadors feien el millor partit de la temporada i posaven contra les cordes un Barça incapaç de fer res més que no fos defensar-se sense la pilota. Ara, Ter Stegen, el porter menys golejat de les grans lligues, no va tremolar en un estadi on fa uns anys havia comès unes errades claus que van donar a un tal Ernesto Valverde l’únic títol que va guanyar com a entrenador de l’Athletic, una Supercopa.

Valverde va donar per bo el triomf, ja que res hi havia ajudat, en les hores prèvies. Per exemple, una actualitat política que evitava poder centrar-se en la feina, com els passa a tants catalans, i especialment la baixa d’Iniesta, que tampoc podrà jugar dimarts al camp d’un Olympiacos que arribarà moix després de perdre ahir el seu derbi contra el Panathinaikòs. Sense Iniesta, el Barça només va tenir joc quan Messi, molt participatiu abans del descans, es va disfressar de migcampista, tocant la pilota lluny de la porteria i buscant la complicitat de Jordi Alba, que, ja recuperat de la seva lesió, va jugar un bon primer temps en atac però va grinyolar en defensa. Amb Paulinho i André Gomes fent una feina fosca al mig del camp, Valverde va posar Sergi Roberto al lateral i no pas al mig del camp, on hauria pogut ocupar el forat anímic que sempre deixa Iniesta. El resultat va ser un Barça pla, sense alegria ni exuberància. Un equip que va veure com Ter Stegen salvava un gol davant Aduriz abans que Messi en fallés un altre de cantat. Poc després, però, Messi va obrir per a Alba, va seguir la jugada i va fer el 0-1. El gol va donar inici a un monòleg blaugrana que va evidenciar les pors d’un Athletic fluix, però el Barça va topar amb els pals i, a la segona part, l’Athletic va fer mèrits per endur-se punts. Valverde, pensatiu, va fer un únic canvi i tard, i sort en va tenir de Ter Stegen i d’un Sergi Roberto que sempre deixa detalls. En aquest cas, la jugada del 0-2, que va marcar Paulinho.