Interior explica que els membres dels Boixos Nois poden entrar al Camp Nou, però de manera individual

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha admès, en una pregunta parlamentària, que alguns membres dels Boixos Nois entren al Camp Nou, però no ho poden fer agrupant-se en una mateixa zona, ja que ho fan com a abonats, ocupant la seva localitat si no tenen cap ordre judicial que els prohibeix entrar a l'estadi. Buch ha explicat que el Girona, el Reus i el Nàstic no tenen ara mateix grups ultres, i l'Espanyol els té, però fora del seu estadi.

"Actualment els aficionats més actius estan ubicats a les denominades grades d’animació, que disposen d’elements de seguretat i de control especials com ara controls biomètrics, pantalles de separació de grades, etc. L’únic club que podria tenir grups amb arrels més radicals és el FC Barcelona, que actualment compta amb els Boixos Nois i la seva branca jove anomenada Cachorros. Les dues formacions participen de les mateixes activitats i es barregen en els àmbits en què actuen utilitzant la seva simbologia simultàniament. Malgrat que alguns membres accedeixin a l’estadi perquè disposen de la condició d’abonats, estan sotmesos a control policial i de seguretat privada per evitar que es produeixin concentracions de persones d’aquests grups i per tal que es mantinguin a les localitats que tenen assignades". Segons Buch, els Boixos Nois ara tindrien 100 membres, i els Cachorros, uns 50.

Sobre l'Espanyol, ha dit: "No hi ha cap grup ultra a l’interior del camp. Existeix l’agrupació RCDE Firm (subgrup que conformava la grada d’animació), integrat per unes 15-20 persones que es reuneixen fora de l’estadi perquè tenen prohibida l’entrada per resolució judicial".