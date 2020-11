Investiguen el metge de Maradona per homicidi imprudent

La Justícia de San Isidro, Argentina, ha imputat aquest diumenge el doctor de capçalera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, en la investigació de la seva mort. Segons ha avançat la cadena argentina 'Todo Notícias (TN)', l'organisme públic creu que podria existir un possible cas de negligència mèdica arran de les declaracions oficials de les filles de l'exfutbolista, Giannina, Dalma i Jana, que haurien posat en dubte les actuacions de l'especialista durant les últimes setmanes.

El focus se centra en el grau d'atenció de Luque amb el seu pacient i si existia una autorització hospitalària perquè abandonés la clínica on va ser operat d'un tumor cerebral. Els psiquiatres que s'encarregaven de l'atenció a Maradona havien sol·licitat que estigués acompanyat en tot moment per especialistes, arribant a recalcar que havien de ser infermers, preferentment homes, amb disponibilitat a temps complet i especialitzats en problemàtica de consum de substàncies.

Escorcoll per buscar proves

La policia ha escorcollat aquest matí el domicili i el centre mèdic de Luque ubicat a Capital Federal, al barri de Belgrano, per buscar proves, amb la sospita que no es van complir els criteris sanitaris i que, per tant, es tractaria d'un homicidi imprudent. 'TN' afirma que els cossos de seguretat han requisat telèfons mòbils, ordinadors i documentació de la història clínica de l'exesportista argentí i "informació relacionada amb el seu tractament, per poder determinar si va existir una possible negligència".

La Fiscalia General de Sant Isidro, amb el fiscal John Broyad com a responsable del procés, ha informat en un comunicat que "els escorcolls van ser prèviament autoritzats pel jutge" i que es van ordenar a partir de "les proves que s'han anat recollint en la causa". L'escrit assegura que dissabte "van seguir les tasques d'investigació amb el recull de proves, prenent algunes declaracions testimonials a familiars directes de la víctima".