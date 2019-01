Ipurua enterra un Espanyol irreconeixible

Mr Chen, tenim un problema. Nou mesos després de donar el cop de gràcia al projecte blanc-i-blau de Quique Sánchez Flores, l’Eibar va tornar a fer tremolar els fonaments de l’Espanyol de Rubi, que ahir va viure a Ipurua, segurament, el pitjor partit amb el tècnic maresmenc a la banqueta (3-0). Després d’enterrar el madrileny, ahir els bascos van preparar el funeral d’un Rubi cada cop més tocat.

Els blanc-i-blaus, amb un onze força condicionat per les baixes, van cometre el pitjor error possible: jugar amb por contra un rival que, quan l’ensuma en un rival, mossega sense pietat. L’equip de José Luis Mendilibar va ofegar en tot moment un Espanyol totalment irreconeixible. A Ipurua, els blanc-i-blaus van sumar la vuitena derrota en nou partits. El pitjor d’aquesta ratxa, però, no és que hagin sumat només tres dels últims 27 punts en joc, sinó les sensacions: cada derrota ha anat restant a l’Espanyol la identitat que el va portar a brillar durant el primer tram de temporada. L’equip ha perdut el rumb i fa mesos que no troba el seu nord. Urgeixen reaccions, siguin tàctiques, moviments al mercat o en forma de canvi a la banqueta.

L’Eibar, com acostuma a fer sempre que pot, va instal·lar el seu campament militar en el terreny de joc rival, i l’Espanyol pràcticament mai el va poder superar. En tot el primer temps només ho va aconseguir en dues ocasions. La primera, al minut 17: una carrera de Baptistão, que va arrencar en camp propi i va acabar rematant desviat quan ho tenia tot a favor per obrir la llauna. La segona, de Melendo, que va topar dins l’àrea amb un central rival. Aquest va ser tot el perill generat per l’Espanyol. Entre les dues ocasions va arribar el gol de l’Eibar: en un desajust defensiu, Enrich va rematar de primeres una pilota aèria despenjada. Un minut abans, Diego López li havia guanyat un claríssim un contra un propiciat per una greu errada de Naldo.

Naldo, cinquè lesionat del 2019

No va ser el primer maldecap per al central brasiler, que no va arribar a acabar el partit a causa d’una lesió muscular a la segona part. Nou maldecap per a Rubi, que aquest 2019 compta els lesionats per partits. Ahir, les baixes el van forçar a alinear el quart i el cinquè centrals disponibles, Naldo i Lluís López, que, tot i ser dels pocs que es poden salvar de l’equip, va patir de valent en la seva primera titularitat en Lliga aquest curs. L’Espanyol, en conjunt, va naufragar, incapaç de completar tres passades seguides per progressar.

Amb el front d’atac desaparegut, Melendo i Puado van haver de participar més en tasques defensives que no pas en la creació del joc. L’Espanyol va intentar jugar al joc de l’Eibar, un pecat capital contra un rival dur que domina com pocs el seu estil, sobretot a Ipurua. El bombardeig de centrades a l’àrea espanyolista va ser constant. L’equip de Rubi no sortia del camp propi i ho va pagar amb dues dianes, nascudes de dues centrades, que han de marcar un nou punt d’inflexió. De Blasis i Charles van aprofitar dos desajustos defensius més per seguir enterrant un Espanyol que necessita capgirar el rumb si no vol viure un nou canvi a la banqueta.