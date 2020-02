Irlanda surt reforçada a un Sis Nacions on Anglaterra conquereix Murrayfield

La selecció anglesa ha patit de valent per derrotar els escocesos a Murrayfield a la segona jornada del torneig de les Sis Nacions de rugbi. Anglaterra, que venia de perdre a França, ha vist com Escòcia, ajudada per la pluja i el vent, es defensava fins el minut 73 (3-3), quan ha arribat l'únic assaig del partit, obra de Genge (3-10). Un xut a pals de Hastings ha mantingut Escòcia amb opcions fins al darrer minut (6-13).

Després de dos anys en que Escòcia havia donat la sorpresa guanyant la Calcutta Cup, com es coneix el duel entre anglesos i escocesos. el XV de la Rosa recupera la Copa, però sense oferir una bona imatge.

El campió, derrotat per Irlanda

Al primer partit de la jornada, la selecció gal·lesa, campiona del Sis Nacions de rugbi el 2019, ha patit la primera derrota al torneig després de vuit partits consecutius guanyats després de ser superada clarament per Irlanda a Dublín (24-14). Amb el segon triomf en dues jornades, els irlandesos presenten candidatura per guanyar el torneig.

El XV irlandès, malgrat veure com Williams aconseguia posar per davant els visitants a la primera part (5-7), ha sigut molt superior, amb quatre assaigs (Larmour, Furlong, van der Flier i Conway) i una defensa brillant que ha deixat sense resposta als visitants (24-7). En l'última jugada, Gal·les ha aconseguit el seu segon assaig.