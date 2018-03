Irlanda derrota Escòcia i s'acosta al títol del Sis Nacions (28-8)

Irlanda ha fet un pas gairebé definitiu per aconseguir el Sis Nacions de rugbi després de derrotar Escòcia a casa (28-8). De fet, el XV del trèvol podria ser campió matemàticament aquest dissabte si Anglaterra no guanya a França per quatre assaig de diferència.

El duel a l'Aviva Stadium ha estat sempre de color verd, exceptuant els primers minuts, en què Escòcia s'ha posat amb avantatge gràcies a un cop de càstig passat per Greig Kaidlaw. Ha estat passatger. Irlanda de seguida ha pres el control i s'ha fet amo del marcador, arribant al descans amb 14-3, gràcies a les marques de Jacob Stockrdale, la primera d'elles després d'una recuperació al mig del camp. Les ha transformades Johnny Sexton.

A la represa, tot i el coratge d'Escòcia, Irlanda ha estat la gran dominadora i amb un rugbi sòlid ha certificat el triomf, després que Conor Murray ampliés distàncies i Sexton transformés. La marca de Blair Kinghorn -no transformada- només ha servit per endolcir el marcador escocès, ja que Sean Cronin ha sentenciat a falta de deu minuts amb un nou assaig que ha passat Sexton.

El marcador, a més, manté el XV del trèvol com l'únic conjunt que pot aspirar al Grand Slam.