Ja no hi ha bufetades pels desplaçaments del Barça

En condicions normals, aquest dilluns al matí haurien començat les bufetades entre els socis del Barça per aconseguir una entrada per veure el Chelsea-Barça de Champions. Nombroses sol·licituds, carnets agrupats i una demanda que, en el primer dia, ja hauria superat de llarg l’oferta. Des de ja fa uns mesos la realitat és ben diferent. La nova normativa que regula la venda d’entrades i l’obligació d’entrar al camp amb entrades nominals, que només pot recollir el titular a destinació, ha desinflat notablement el nombre de seguidors que es desplaçaven en els grans partits blaugranes, sobretot de competició europea.

Aquest matí ha començat la venda de les 1.281 localitats disponibles per al Barça i als despatxos d’Arístides Maillol estan totalment convençuts que no s’esgotaran. El procés es fa a través d’internet i és només per als socis. El termini de venda s’acaba el 7 de febrer.

El Barça s'enorgulleix d’haver "eliminat el frau i la revenda" així com "la distribució d’entrades que anaven a mans de tercers que no són ni socis ni penyistes", diuen fonts oficials del conjunt blaugrana. Tot després d’adaptar-se a la nova normativa de la Champions i la Lliga, que emparant-se en les qüestions de seguretat i de frau en la revenda ha posat traves als que especulaven amb les localitats en els desplaçaments.

Per al Chelsea-Barça del 20 de febrer, el club blaugrana disposa de dos paquets d’entrades. D’una banda 655 localitats, a 62,50 €, situades en el sector que habitualment es destina als aficionats rivals a Stamford Bridge. D'una altra, i en el cas que aquestes primeres s'esgotessin, s’obriria un segon paquet de 626 entrades, a 59 €, just al costat. En total, 1.281 seients, el 5% de la capacitat de l’estadi, segons marca la normativa de la UEFA, que només poden repartir-se a socis (80%) i penyistes (20%).

"Hem acabat amb la sobredemanda i l’especulació que hi havia abans i que obligava a fer sempre sorteig", expliquen des de l’àrea social del Barça. Les entrades són nominals, el club controla qui les compra i només les dona a domicili, de manera personal i intransferible. A les localitats hi ha imprès el nom del comprador perquè, a l’estadi, els membres de seguretat puguin validar que hi entra la persona correcta. Aquest últim pas no sempre es compleix, però serveix d’amenaça i minimitza el traspàs irregular de tiquets. "Avui dia la demanda sempre se situa per sota de l’oferta disponible d’entrades, el que fa innecessari el sorteig i permet la venda directa i per odre de petició". És a dir, que el primer que arriba és el primer que compra, pagant i garantint-se al moment un lloc per veure, en aquest cas, els vuitens de final de la Champions.

"No s’exhaureixen les localitats"

El canvi de tendència és radical. En comparació, en l’últim desplaçament del Barça a Londres, un partit de vuitens de final contra l’Arsenal, el 2016, el club català tenia 2.000 localitats per als socis i va rebre 5.000 peticions. Aquesta vegada dubten que s’arribi al miler d’entrades venudes. Una circumstància que no només passa a la Champions. Per al clàssic d’aquest dissabte al Bernabéu el Barça tenia 340 entrades per a socis: ni tan sols s’han arribat a exhaurir.

A l’àrea social, però, reconeixen que pot donar-se la circumstància que en algun d’aquests desplaçaments creixi notablement -i de forma inesperada- la demanda i acabi superant l’oferta que disposa el club. En aquest cas, i al tractar-se de vendre directa, les localitats serien per als primers que les compressin.

En qualsevol cas, aquest sistema de venda no és vàlid en les finals, on al tractar-se d’un partit especial "té una organització i un procediment específic".

FCB Desplaçaments

Si bé les localitats no s’han pogut comprar fins a aquest dilluns, ja fa uns dies que es podia comprar el viatge a Londres que ofereix FCB Desplaçaments, el servei de viatges que va posar en marxa el club arran de la petició del grup Seguiment FCB durant la campanya del 2015. Aquesta situació havia generat certa polèmica perquè alguns socis van adreçar-se al club per demanar si aquells que compraven el paquet oficial del club tindrien prioritat per sobre dels que s’organitzaven el viatge pel seu compte.

La resposta del club, a través dels canals oficials, és que "sempre es coordinen i vinculen els desplaçaments a les entrades", deixant un "marge suficient" per evitar que algú que hagi comprat prèviament el viatge es quedi sense poder entrar al camp. En el cas del partit a Stamford Bridge, el viatge -sense entrada- puja a 198 euros, amb anada i tornada a Londres el mateix dia de partit.