Sud-àfrica trenca el cor als japonesos i arriba a les semifinals del Mundial de rugbi (3-26)

La tradició s'ha imposat i Sud-àfrica jugarà les semifinals del Mundial de rugbi després de desfer-se dels amfitrions, els japonesos, per 3-26. El rival serà Gal·les, que no ha fallat contra França a la tercera semifinal. La primera semifinal serà entre Nova Zelanda i Anglaterra.

Els Springboks han trencat el partit a la segona part, ja que al descans tot just guanyava per 3-5, patint per aturar els atacs esbojarrats d’una selecció japonesa que per primer cop ha arribat als quarts de final de la competició. Mapimpi, el millor jugador del partit, ha aconseguit un primer assaig als cinc minuts, però el Japó ha reaccionat amb energia, atacant una vegada i una altra amb un joc ràpid a la mà que no ha aconseguit superar l'agressiva defensa dels dos cops campions del món. Tamura, amb un xut a pals, ha acostat els japonesos en el marcador abans del descans.

Però, a la segona part, Sud-àfrica ha imposat el seu fons d'armari i el seu físic. Els xuts a pals de Pollard i els assaigs de Mapimp, MVP del partit, i De Klerk, han permès als Springboks arribar de nou a les semifinals, on esperen els gal·lesos.