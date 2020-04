Jaume Carreter, nou directiu del Barça

Josep Maria Bartomeu ja encapçala una junta directiva de catorze membres. Després de veure com dimitien sis directius fa unes setmanes, a la junta li calia una nova cara per arribar a la xifra mínima que estableixen els estatuts. I l'escollit és Jaume Carreter, economista nascut el 1960 que ja formava part de l'àrea social del club els últims anys. Carreter ha estat involucrat en les seccions no professionals del club aquests anys i, de fet, continuarà al capdavant d'aquesta àrea des de la junta. Soci del Barça des de l'any 2009, en el terreny professional és soci fundador i director general de Sisquella Solucions Empresarials, una empresa especialitzada en recursos humans al Vallès.

El Barça necessitava incorporar directius després de la dimissió de sis membres de la Junta, dins de la crisi provocada pel cas Barçagate. Precisament avui, un grup de socis i sòcies agrupats en la plataforma Dignitat Blaugrana han interposat una denúncia per un “presumpte delicte d’administració deslleial i/o corrupció entre particulars comès indiciàriament per algun membre de la Junta Directiva del club i/o dels seus Alts Executius”.

Bartomeu encara vol incorporar més directius els propers dies. Una de les idees del president és incorporar dones, ja que després de la dimissió de Maria Teixidor, ha quedat tot just una dona a la directiva, Marta Plana. La idea és tenir uns 16 directius, acceptant que serà difícil afrontar el darrer any de mandat amb 19 directius, la xifra que tenia abans de la dimissió d'Emili Rousaud, Enric Tombas, Maria Teixidor, Silvio Elías, Jordi Calsamiglia i Josep Pont.

A la Junta s'han ratificat els acords dels darrers dies per modificar la Junta amb nous càrrecs. Ara fa 10 dies el Barça va decidir el nomenament de Jordi Moix com a vicepresident econòmic i patrimonial. Moix, encarregat del projecte del futur estadi, és un dels membres de la vella guàrdia que va entrar al club de la mà de Sandro Rosell ja el 2003. Pau Vilanova és el nou vicepresident institucional, i Oriol Tomàs, el nou vicepresident de l’àrea comercial. David Bellver de la seva part, és el nou tresorer. Bellver era el darrer directiu en entrar a la junta fins ara.

A la reunió de la junta d'aquest dimarts també s'ha decidit que el doctor Joan Bladé serà el responsable de coordinar totes les accions per combatre les afectacions produïdes al club a conseqüència del covid-19.