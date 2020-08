Javi López deixa l’Espanyol després de 13 temporades

El descens a Segona obre una nova etapa a l’Espanyol, que de mica en mica va renovant el vestidor per donar a Vicente Moreno les eines necessàries per aconseguir l’ascens. Si un dels jugadors que portava més anys a l’equip, Víctor Sánchez, va abandonar el club aquesta setmana, ahir va arribar el torn pel capità Javi López, que, després de 13 temporades defensant els colors blanc-i-blaus, farà les maletes.

El defensa andalús i el club van arribar a un acord per resoldre l’any de contracte que els unia fins al 30 de juny del 2021. López va arribar a l’Espanyol a la temporada 2007-2008 procedent del Betis per jugar al filial blanc-i-blau, però després d’un any a la Ciutat Esportiva Dani Jarque va debutar a Primera gràcies a Mauricio Pochettino la temporada 2009-2010, en un partit contra el Vila-real. La temporada següent López ja va passar a formar part de la dinàmica de treball del primer equip i va aconseguir finalment ser escollit com un dels capitans. En total, Javi López ha jugat 283 partits oficials amb el club, 252 a la Lliga i 23 a la Copa de Rei. A més, ha jugat 8 partits d’Europa League, perquè li ha tocat viure èpoques d’alegria a Europa, i també la decepció del descens just la temporada que va esdevenir el vuitè jugador amb més partits en la màxima categoria amb l’Espanyol.

Després d’aconseguir el fitxatge de Vicente Moreno, fins fa poc tècnic del Mallorca, l’Espanyol s’ha posat a treballar en una plantilla en què la primera decisió va ser renovar tres dels seus jugadors de referència: Diego López, Dídac Vilà i Wu Lei, jugadors que continuaran al club català la temporada que ve amb el màxim objectiu de tornar-lo a Primera. La decisió és estructural. En canvi, Víctor Sánchez va arribar a un acord per resoldre l’any de contracte que els unia fins al 30 de juny del 2021. Fa tres dies també va arribar el primer fitxatge, el migcampista Fran Mérida, provinent de l’Osasuna.