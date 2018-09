Javier Tebas: “No volem política en el Girona-Barça”

“Fa més d’un any que treballem per poder traslladar la marca de la Lliga als Estats Units. No hi ha cap obligació d’anar-hi a jugar, qui ho accepti ho fa per voluntat pròpia. A la comissió que vam fer a finals de juliol –amb presència de 14 clubs– ja es va explicar, votar i aprovar aquest tema. Fins i tot després vam organitzar una assemblea en què es parlava de l’estratègia i els patrocinis per poder créixer al mercat americà”, va explicar el president de la LFP, Javier Tebas, al programa ‘El transistor’, d’Onda Cero. L’acord tancat amb l’empresa Relevant, que implica portar un partit de la Lliga cada temporada als Estats Units durant els pròxims 15 anys, suposarà un benefici econòmic d’uns 200 milions de dòlars. “El més important no són els diners sinó entrar al mercat. La gent desconeix la competència que hi ha en aquests àmbits i això porta molta feina”.

El partit escollit, tot i que falten les autoritzacions pertinents, és el Girona-Barça, programat per al 26 de gener al Hard Rock Stadium de Miami. “Relevant té contactes amb el Manchester City, que és una part important del Girona, i ells ens fan arribar que el club està interessat a participar-hi. Ferran Soriano coneix Stephen Ross –propietari dels Miami Dolphins i de l’estadi on es jugarà el partit– i a partir d’aquí es va moure tot. No és un projecte fàcil i s’ha intentat portar amb discreció, hi ha molta burocràcia pel mig”. El Girona, que va emetre un comunicant en què admetia que hi està interessat, no ha sigut l’únic club que ha mostrat el seu desig d'anar als Estats Units. “No diré noms però ho veuen com una oportunitat per fer més gran el seu nom i gaudir d’una oportunitat per viatjar a Miami un cap de setmana”. Tebas va aclarir que les compensacions als abonats van a càrrec de Relevant i no de la Lliga. “Oferim 1.500 viatges per als abonats del Girona per viatjar-hi gratuïtament o la possibilitat de quedar-s'hi, a baix cost, tot el cap de setmana. També podran anar a veure el partit del Camp Nou 5.000 socis amb l’entrada pagada i tenint un retorn del 20% de l’abonament. O no fer ni una cosa ni l’altra i cobrar el 40% del carnet d’aquest curs”.

Reivindicacions polítiques

La por de viure reivindicacions polítiques dins d’un ambient independentista a Montilivi, que no agrada a la Lliga, també va ser tema de conversa. “Als Estats Units hi ha la tradició de posar l’himne nacional i s’haurà de respectar. Hi ha molta ignorància sobre aquest tema, els aficionats d’allà no fan apologia de l’independentisme. La gent pensa que es desplaçaran tots els independentistes d’aquí i això no passarà. Com ho faran? Llogant creuers?”, va ironitzar Tebas. La possibilitat que soni l’himne espanyol abans de començar el partit no està ni de bon tros descartada. “Vaig ser present al Barça-Madrid que es va jugar a Miami l’estiu passat i no hi vaig veure cap estelada. En aquest partit no volem política i no passarà res, n'estic convençut”, va concloure.