Tebas: “Potser hi ha un microclima especial a l’estadi de Cornellà”

La polèmica pels horaris dels partits continua. El president de la Lliga ha parlat avui de les reiterades queixes per part dels equips dels horaris establerts per a la tornada de la competició. Un dels clubs que més disconforme s’ha mostrat ha sigut el club blanc-i-blau. L'entitat va presentar ahir una queixa formal per intentar endarrerir el partit contra l'Eibar del diumenge 12 de juliol (14 h) i va al·legar que la temperatura no és l'adequada per celebrar l'enfrontament. Tebas ha explicat que ells utilitzen les previsions de temperatures de l'Aemet i que "no sé quines eines consulten a l'Espanyol". Si no hi ha un canvi d'horari, aquest serà el tercer partit que l'equip blanc-i-blau jugui a aquesta hora des de la represa de la competició. En aquest horari va disputar els enfrontaments contra l'Alabès el dissabte 13 de juny (2-0) i també el dissabte dia 20 contra el Llevant (1-3).

El @RCDEspanyol no considera apropiado jugar un 12 de julio a las 14h. Los pronósticos de temperatura que maneja @LaLiga no se corresponden con las mediciones reales en el terreno de juego del #RCDE Stadium a esa hora. https://t.co/ceH84iAJJy — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 1, 2020



“Està de moda queixar-se per tot i molts intenten justificar un fracàs esportiu amb els descansos i els horaris. Sembla que el Barça, que és el que més descans tenia, és a qui més li està costant. Deien que el Reial Madrid en tenia menys i mira... Arribem a l'absurd”, ha defensat Tebas.