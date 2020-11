Joan Laporta anunciarà aquesta setmana que es presenta a les eleccions del Barça

Joan Laporta iniciarà en els propers dies la carrera per tornar a ser president del Barça. L'advocat barceloní, de 58 anys, anunciarà les seves intencions en els propers dies i convocarà dilluns els mitjans de comunicació a l'Hospital de Sant Pau, on començarà a explicar el seu projecte per tornar al govern blaugrana després d'haver-ho provat sense èxit als comicis del 2015, en què va quedar en segona posició darrera de Josep Maria Bartomeu. Laporta va ser el president del Barça entre el 2003 i el 2010. Va abandonar el poder en el millor moment esportiu del primer equip, entrenat llavors per Pep Guardiola. El seu mandat va donar quatre Lligues, una Copa del Rei, tres Supercopes d'Espanya, dues Champions, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs.

Amb Laporta a l'arena electoral, creix el nombre d'aspirants a la presidència. Fins ara s'han postulat per al càrrec, a més de Laporta, Víctor Font, Agustí Benedito, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Pere Riera, Toni Freixa i Xavi Vilajoana. Per ara no hi ha un precandidat clarament continuista, perquè Vilajoana té un equip sense representants a la directiva de Bartomeu. L'expresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, va declinar formar part de la cursa per presidir el Barça, mentre que no es descarta que l'expresident de la CEOE, Joan Rosell, s'hi sumi en els propers dies.

Les urnes, el 24 de gener

A excepció de Vilajoana, exmembre de la junta de Bartomeu, tots els candidats hauran d'avalar 118 milions d'euros. Abans, però, hauran de reunir 2.257 firmes presencials per esdevenir aspirants de manera oficial. A les eleccions del 2015, només quatre socis van reunir prou suports per concórrer a les urnes: Bartomeu, Laporta, Benedito i Freixa. En principi, els comicis seran el 24 de gener, en un context molt particular a causa del coronavirus i després de 88 dies de govern provisional de Carles Tusquets, màxim responsable del club –comissió gestora– després de la dimissió en bloc de la junta de Bartomeu, amenaçada per una moció de censura que finalment no es va celebrar.