Joan Mir demostra que té pedigrí de campió de MotoGP a Xest

Joan Mir va endur-se ahir la victòria al Gran Premi d’Europa, va estrenar el seu caseller de victòries a MotoGP i va acostar-se de forma definitiva al títol de campió del món. El pilot de Suzuki va fer bona la seva candidatura amb el pas definitiu que demostra el seu pedigrí de pilot gran. El liderat en la classificació general mai ha estat circumstancial. Part de l’elitisme de la graella posava entre parèntesis el seu rendiment perquè faltaven fotografies amb el cava. El primer lloc al podi de Xest tanca la carpeta dels debats.

És des d’ara mateix el millor en la temporada més oberta dels últims anys per la lesió de Marc Márquez. És un traspàs de poders exprés. Veure l’oportunitat i aprofitar-la perquè segurament passarà temps fins que se’n presenti una de tan evident. Assumir el rol d’un dels millors de la disciplina internacional acaba de contextualitzar el moment de Mir. Ha passat d’element de fons d’armari mesos enrere a ser el cap de cartell de l’apartat competitiu del negoci en el segon any a MotoGP. “Em sento increïble perquè hem pogut aconseguir el triomf”, comentava el mallorquí en la zona mixta, extasiat. La gestualitat a l’aparcar la moto va ser clara: el resultat tenia un valor especial. Tenia la lluita d’autosuperació que vinculava la seva marca als dubtes i el valor numèric, que era la part evident i que l’ajuda a deixar enrere els rivals.

Ara depèn d’ell mateix per aixecar el trofeu a València ja el pròxim cap de setmana, si obté una de les tres primeres posicions. “Ara més que mai hem de ser intel·ligents, tenim un bon avantatge de punts però el campionat no s’ha acabat. Hem de tenir-ho en compte. Hem d’aprofitar aquesta diferència, però pensant d’una forma positiva, no negativa. Estem en una gran posició, la moto funciona i si la setmana que ve estic igual que avui, lluitaré de nou per la victòria”, insistia Mir, relativitzant eufòries. Queden 50 punts en joc. Que la competició segueixi oberta fins a l’últim dia a Portugal no el beneficia. La part de fer els deures ja està feta.

L’acció que marca la temporada

El líder de Suzuki va orquestrar sobre l’asfalt valencià un recital d’experiència de pilotatge, gestionant els temps de la cursa. Va escalar posicions amb facilitat des de la cinquena posició per col·locar-se darrere d’Alex Rins al capdavant de l’escamot principal. La lluita per la condició de referència va ser lenta. Mir va saber esperar la seva oportunitat per superar el seu company d’equip i trencar definitivament el ritme de la cursa. L’avançament va tenir la seva polèmica. El barceloní va relaxar-se en un gir, va obrir-se massa i en un primer moment semblava que cedia el seu lloc per voluntat pròpia, aixecant el cap i mirant què passava en tot moment.

En la zona mixta va matisar que va ser un problema logístic amb el canvi de marxes que va obligar-lo a maniobrar més tard del que tocava. Aquell segon hipoteca les seves últimes opcions en la cursa pel campionat mundial. “Seguim sumant molts punts en les últimes carreres, però només en queden dues i estic a 37 punts. Honestament, tot és possible i intentarem lluitar per les opcions que queden, però sabem que en Joan és molt regular. Intentarem millorar la moto per al cap de setmana que ve, perquè hem tingut algun problema en la part posterior. No penso tirar la tovallola”, explicava Rins. L’esportivitat a Suzuki sembla sincera. És el moment de la marca. Han jugat bé les seves cartes i han trencat el teòric favoritisme de Fabio Quartararo durant el primer tram de calendari.

L’italià s’ha esborrat. Va veure’s campió massa d’hora. El catorzè lloc al Gran Premi d’Europa és una bona radiografia del seu moment. No va poder fer res. Una caiguda sense xocs en les primeres voltes el va condemnar. Aquest ja no és el seu tren. Haurà d’esperar. L’emoció va estar en la tríada de pilots estatals que completava Pol Espargaró al tercer lloc del podi. Xest va ser més previsible amb Maverick Viñales. El català va celebrar sumar un punt després de sortir des del pit lane. No va haver-hi heroïcitat. El nou KO d’Àlex Márquez per haver intentat forçar la moto en un mà a mà amb Andrea Dovizioso i la renúncia de Valentino Rossi per problemes mecànics van aigualir les lluites de la part mitjana. MotoGP només estarà pendent de Mir. En una setmana té la seva primera bola de partit.