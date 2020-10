Joan Mir, a tres curses de ser campió de MotoGP

Emili Alzamora va passar a la història per haver-se embutxacat un campionat del món, el de 125 cc, sense haver guanyat ni una sola cursa. Va ser el 1999. Dues dècades després, és el mallorquí Joan Mir qui pot repetir la gesta. En aquest cas a MotoGP. El pilot de Suzuki encapçala la general a falta de només tres grans premis amb 137 punts, 14 més que Quartararo (123). Aquest diumenge ha tornat a acabar tercer a Alcanyís, en una cursa que ha guanyat Franco Morbidelli, amb Álex Rins a la segona posició. "És un podi que ens deixa regust de victòria", deia Mir amb un somriure d'orella a orella un cop acabat el Gran Premi de Terol.

Mir té 134 punts, 14 més que Quartararo

La clau és la regularitat. La constància. Minimitzar els errors. El mateix que va aconseguir Alzamora, que no va poder ser el millor en cap Gran Premi però que va ser el millor de tots a la general. El 1999, de les setze curses d'aquell campionat, el lleidatà només va caure en una i va pujar deu vegades al podi: cinc cops segon i cinc cops tercer. Aquest 2020, en un calendari adaptat a la pandèmia i que s'ha reduït a catorze curses, Mir ha pujat sis cops al podi, tres vegades al segon graó i tres més al tercer.

Mir, campió de Moto3 el 2017, va estar un any a la categoria mitjana i va pujar l'any passat a MotoGP. La primera temporada per prendre el pols als grans, abans d'encarar un 2020 que, sense el lesionat Marc Márquez, no tenia un favorit clar. Ell, en tot cas, no era a la primera llista de candidats.

De menys a més

El mallorquí començava malament a Jerez, amb una caiguda. Seria cinquè a la segona prova i es retiraria a la República Txeca. A partir del quart Gran Premi començaria a greixar la seva Suzuki, aconseguint els sis podis en les vuit curses posteriors. El pitjor resultat d'aquesta sèrie va ser a França (11è), en una prova condicionada per la pluja.

Queden tres curses per acabar el campionat, 75 punts en joc

Joan Mir havia sigut tercer el cap de setmana passat, també a Alcanyís, en una cursa de menys a més: un ritme constant que li va permetre caçar els capdavanters i, fins i tot, flirtejar amb la victòria, que finalment va ser per a Rins. Aquest diumenge la victòria ha sigut per a l'italià Morbidelli, que ha aprofitat la caiguda del poleman Nakagami a la primera volta per situar-se líder.

Morbidell mai ha aconseguit distanciar-se, tot i que tampoc ha patit grans envestides de Rins, tercer a la graella i conformista amb la segona posició. Mir, en canvi, sí que ha remuntat. "He hagut de gastar molt els neumàtics per avançar pilots i això m'ha penalitzat. Al final he vist que [Morbidell i Rins] eren molt lluny i ja no m'ha donat temps de recuperar". Sortia dotzè, ha sigut valent i no ha comès errors. Una qualitat que li pot ser suficient per guanyar el títol. Té 14 punts d'avantatge i queden tres curses per disputar, 75 punts en joc. Res està decidit.