Joan Oliver assegura que la continuïtat del primer equip del Reus està garantida

Joan Oliver, màxim accionista del Reus, ha parlat en roda de premsa per explicar la situació del club, on els treballadors fa mesos que no cobren, "A diferència d'altres dies, avui mateix la continuïtat del primer equip està garantida", ha dit, parlant d'una operació "en camí" que hauria de garantir l'arribada de diners per assegurar el futur del Reus.

Segons Oliver, "avui dia no puc garantir a ningú, malauradament, el dia per cobrar els deutes", i ha afegit que els seus objectius són garantir el futur del Reus i que el primer equip pugui seguir a Segona. Oliver, en una roda de premsa amb intercanvi d'acusacions amb la premsa, ha explicat: "Em dieu que haig de vendre i fotre el camp. Hi estic d'acord, però és clau d'ordre. No puc vendre i marxar deixant el club tocat, vull marxar deixant el futur garantit. El Reus necessita diners i jo no els tinc. Qui els tingui, serà benvingut, però jo no tinc cap interès a quedar-me. El Reus està en venda, ja que no tenim els recursos per tirar endavant". "Fins que no arribi una solució, el meu deure és seguir al peu del canó. No ho faig per egoisme, és un acte de respecte a la gent que treballa aquí", ha afegit.

"El Reus està en venda ja que no tenim els recursos per tirar endavant" Joan Oliver Màxim accionista del Reus

Amb cinc milions d'euros de deutes, mesos sense pagar els treballadors i amb tot just 13 jugadors del primer equip, el futur de l'entitat, que viu la seva tercera temporada a Segona Divisió, és complicat. Oliver està treballant per trobar un nou inversor o un comprador per pagar els deutes. "Els inversors amb qui parlava a l'agost no van sumar-se al projecte, i des de llavors treballem per trobar un nou inversor, patint moltes dificultats", ha explicat Oliver, que ha estat insultat per aficionats del club quan ha arribat a l'estadi, on s'ha fet la roda de premsa. "L'origen dels problemes, just abans de l'ascens a Segona A, arribo a la conclusió que és que calen més recursos. I és quan faig un acord amb un grup d'inversors xinesos, amb un acord amb un club xinès. I ara el Reus deu més cèntims a aquestes empreses que no pas al revés. La clau de tot plegat ha sigut el canvi de la política del govern xinès sobre les inversions a l'estranger. No vaig veure a temps com aquest canvi afectaria negativament".

Segons Oliver, calia trobar noves fonts d'ingressos, ja que aquest és el club amb menys fons d'ingressos de la categoria, en tenir el camp més petit i menys socis. Cada temporada s'ha perdut un milió d'euros. Era el preu, sense estirar més el braç que la màniga, per competir decentment a Segona A".

Alguns dels millors jugadors del Reus Deportiu van quedar alliberats aquest divendres dels seus contractes amb l’entitat del Baix Camp. Es tracta d’Edgar Badia, Fran Carbia, Vitor Silva, Shaq Moore i Mikel Villanueva. Jesús Olmo decidirà el seu futur el 8 de gener després d’haver denunciat el club ahir mateix per la falta de pagaments, i David Querol, que va denunciar el Reus fa setmanes, va decidir de moment quedar-se a l’entitat malgrat que segueix sense cobrar. El futur d’Olmo no es decidirà fins al 8 de gener, quan segurament quedarà alliberat per marxar si no ha cobrat. El Reus, doncs, s’ha quedat amb tot just 13 jugadors i sense opcions de reforçar la plantilla amb fitxatges per la falta de diners, just quan ocupa zona de descens.

Oliver ha explicat que aquests jugadors que han marxat "no poden ser substituïts per jugadors d'altres equips, però sí que poden ser substituïts per jugadors dependents, és a dir, dels filials". L'ex director general del Barça ha explicat que per poder fitxar jugadors caldria tenir el permís de la Lliga i negociar amb les autoritats. "Ho facilitaria si troben nous interlocutors al Reus, si arriba un nou inversor", ha comentat.

A la roda de premsa, Oliver també ha estat crític amb els cinc jugadors que marxen de l'entitat després de presentar una demanda contra el Reus. "A questa demanda no procedia per motius tècnics ".

Paraules dedicades a Xavier Llastarri

Oliver ha tingut paraules per a Xavier Llastarri, que va dimitir fart d'insults. Llastarri, president del club en dues ocasions, havia signat l'arribada d'Oliver com a màxim accionista el 2004 i tenia un càrrec representatiu . " Des del primer moment vaig dir que la responsabilitat dels problemes financers era meva, però Llastarri ha hagut d'aguantar un volum de pressió que ha anat més enllà del que és raonable i em sembla injust el tracte que s'ha donat a una persona que ho ha donat tot pel CF Reus i que ha estat el president del millor Reus de la història" .