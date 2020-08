Zarco aconsegueix la 'pole' en el segon GP sense Marc Márquez

En el tercer Gran Premi de la temporada hi ha hagut un canvi de guió. Johann Zarco (Ducati), per primer cop en la seva carrera, ha aconseguit la pole a MotoGP per davant de Fabio Quartararo (Yamaha) i Franco Morbidelli (Yamaha) en el Circuit de Brno. El pilot francès ha aconseguit el millor temps i ha consolidat la primera posició en una ronda qualificatòria que ha sigut accidentada. El millor temps durant quasi tota la Q2 l’ha marcat Quartararo, però en els últims minuts Zarco ha aconseguit pispar-l'hi. Quartararo, en una última volta sol al traçat, ha intentat fer la que hagués sigut la seva tercera pole consecutiva però ha acabat caient i s’haurà de conformar amb la segona posició.

La segona línia del GP de la República Txeca és catalana. Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà en quarta posició, acompanyat de Maverick Viñales (Yamaha) i Pol Espargaró (KTM). El germà petit dels Espargaró ha arribat a col·locar-se en la segona posició a falta de pocs minuts pel final de la qualificació, però la volta ha quedat anul·lada al sortir del traçat.

En el segon Gran Premi consecutiu sense Marc Márquez, Honda no ha tingut el seu millor dia i Stefan Bradl i Àlex Márquez seran els dos últims pilots en la línia de sortida.

Raúl Fernández, primera pole en la seva carrera

En la categoria de Moto3, Raúl Fernández (KTM) ha aconseguit la primera posició per primer cop en la seva carrera. Gabriel Rodrigo (Honda) ha aconseguit la segona posició i Tatsuki Suzuki (Honda) –primer en la general– el tercer lloc. A Moto 2, Joe Roberts (Kalex) ha aconseguit per segon cop consecutiu la pole aquesta temporada. Segon sortirà Sam Lowes (Kalex) i Enea Bastianini (Kalex), tercer.