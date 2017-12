Jonás Ramalho: “Tenir un vestidor saludable farà que les coses ens vagin bé”

Format a Lezama, on va defensar la samarreta de l’Athletic Club des dels 10 anys fins a arribar al primer equip, Jonás Ramalho (Barakaldo, 1993) ha hagut de superar un munt d’obstacles al llarg dels últims anys. Aterrat a Montilivi el 2013 en una cessió que s’allargaria fins al 2015, va ser un dels herois de l’ascens després del seu retorn a una ciutat i un club pels quals sent un lligam irrompible.

La victòria contra l’Espanyol ha tornat a aixecar l’ànim.

Després de dues jornades en què, als últims minuts, vam perdre uns punts que probablement ens haurien situat amunt i aportat més tranquil·litat, era important vèncer. Érem conscients que sortiríem a buscar el triomf. L’equip va estar a l’altura, va jugar molt bé i s’hi va esforçar al màxim. Són tres punts que serveixen per recuperar les bones sensacions i produeixen un benvingut i positiu cop de moral.

S’esperaven tenir 20 punts?

Mai t’ho esperes quan veus el calendari, Primera és molt difícil. L’equip, el club i, per descomptat, l’afició hem de sentir-nos orgullosos de la feina que estem fent. El bon moment que estem vivint s’ha d’aprofitar per assolir l’objectiu com més aviat millor.

Quina és la clau de l’èxit?

El més important són les ganes que tenim cadascun de nosaltres. Machín ens inculca que si cada jugador ofereix el seu cent per cent, l’equip competeix. I si competim, farem bé les coses. Generalment, quan s’actua així els resultats arriben. Això és el que està passant. Hem arribat a l’elit amb molta fam, només nosaltres sabem la il·lusió que ens feia competir a la màxima categoria.

El partit a l’RCDE Stadium és l’exemple perfecte de la solidaritat que hi ha entre vostès.

Externament es pot veure que amb tantes baixes l’equip ho té fotut però per a nosaltres això no és així. En moments com aquests és quan demostrem la feina i la competitivitat del dia a dia. Ens entrenem al màxim per tenir la nostra oportunitat i, si un company no pot participar-hi, en sortirà un altre preparat per donar-ho tot. D’aquesta manera, el nivell col·lectiu no es veu penalitzat.

Un col·lectiu unit i marcat per les adversitats...

No podem oblidar que una bona part de la plantilla i el club hem patit garrotades molt cruels els últims anys però hem sabut capgirar la situació per enfortir cada cop més el grup. Que després de tot el que vam patir aconseguíssim l’ascens ho ha canviat tot. I els nouvinguts s’hi han adaptat bé, volen créixer al nostre costat. Tenir un vestidor saludable farà que les coses ens vagin bé.

Està tenint minuts malgrat que a l’estiu la seva continuïtat no era segura... Sempre he confiat en mi, i afronto les coses amb calma i tranquil·litat. M’han ensenyat que si vull aconseguir les meves fites haig de treballar i lluitar diàriament. Sentia que les oportunitats arribarien i així ha sigut. Eren reptes complicats però hi he respost amb bon nivell, individualment estic molt satisfet per haver ajudat l’equip.

La fortalesa mental adquireix una gran importància, oi?

Per naturalesa, soc una persona positiva. M’agrada mirar endavant tot i que hi ha moments, especialment quan arribes a l’elit, en què els graons són difícils d’escalar. He superat moltes proves i haig de continuar persistint i esforçant-me, no hi ha cap secret addicional.

¿Només així podia haver superat la ruptura de lligament i menisc del 2015?

Quan em vaig trencar, ja pensava a tornar i recuperar-me com més aviat millor. Ràpidament vaig sentir que no hi podia fer res mentre que altres jugadors pateixen més psicològicament. Tot és treball, treball i treball. Volia tornar al màxim nivell, i amb l’ajuda de tots els professionals que em van tractar ha sigut possible. Els hi agraeixo de tot cor.

Ha trobat la felicitat a Girona?

Hi vaig tornar perquè durant la meva primera etapa hi havia estat molt a gust. La plantilla, les persones, el club, la ciutat... Per a mi, és un aspecte a prioritzar. Vaig fer la millor elecció possible. Un jugador només rendeix completament quan té aquests factors al seu abast. Estar feliç et permet tenir la ment enfocada en allò que desitges i t’allunya de possibles distraccions. Venir a Girona és el que necessitava.

¿Com creu que s’assoleix la permanència? ¿Amb més punts a Montilivi?

La salvació passa per lligar el màxim de punts possibles -riu-. Lluny de casa, estem obtenint molts punts, així que no puc assegurar que depengui tot de Montilivi. La qüestió és competir jornada rere jornada i sumar de tres en tres, sense pensar on i com. Tothom té clar l’objectiu i una bona actitud per dur-lo a terme.

Avui reben el Getafe. Què n’esperen?

Els equips entrenats per Bordalás sempre són difícils. Ens trobarem un Getafe amb moltes ganes perquè tots dos ens trobem empatats a la classificació, lluitant per objectius semblants. Serà un partit bonic entre dos models de joc força semblants, però si alguna cosa tinc clara és que si donem el millor de nosaltres mateixos les probabilitats d’aconseguir els tres punts augmentaran.