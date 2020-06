Frenkie de Jong i Sergi Roberto, baixa per jugar al camp del Sevilla

Tal com era d'esperar, arriben les primeres lesions al Barça. Sergi Roberto i Frenkie De Jong no poden viatjar a Sevilla per jugar aquest divendres al Ramón Sánchez Pizjuán (22h). El migcampista holandès pateix una sobrecàrrega al bessó de la cama dreta i el reusenc pateix una fissura costal. El club no ha informat del període de baixa dels dos futbolistes.

Sense Umtiti, sancionat, Setién ha convocat els jugadors del filial Monchu, Chumi, Saverio, Araujo, Iñali Peña, Collado i Riqui Puig.