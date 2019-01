De Jong ajorna la decisió sobre el seu futur

El Barça s’ha posat les piles per no perdre un fitxatge de present i, sobretot, de futur: Frenkie de Jong. Quan semblava que el migcampista de l’Ajax ho tenia tot per anar al PSG, Josep Maria Bartomeu va decidir prendre les regnes en la negociació i va dirigir dijous una comitiva a Amesterdam en què també hi eren el mànager esportiu Pep Segura, el secretari tècnic Éric Abidal i el seu adjunt Ramon Planes. Tots quatre es van reunir amb l’agent de De Jong i, segons ha informat el periodista Oriol Domènech a El club de la mitjanit, van esgrimir nous arguments futbolístics, com el nivell dels migcampistes del Barça i la possibilitat de jugar al costat de Messi amb l’objectiu de fer reconsiderar al futbolista la seva decisió d’anar al PSG i no al Barça. També van oferir a l’Ajax pagar la suma que demanin.

Amb la seva intervenció el Barça ha aconseguit ajornar la decisió de De Jong. Divendres tenia previst informar l’Ajax de la seva decisió final -que tot apuntava que era marxar a París-, però el migcampista, sempre segons les informacions de Domènech, ha demanat una mica més de temps per decidir el seu futur i serà la setmana vinent quan comuniqui la seva decisió. Amb tot, l’Ajax rebrà una quantitat superior als 75 milions inicials que tenia previst ingressar per De Jong, ja que el PSG i el Manchester City també apostaran fort per fitxar-lo.