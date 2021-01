De Jong encara és a temps de pujar al carro de les bones notícies

Un patiment innecessari. Igual que contra la Reial Societat fa unes setmanes, el Barça va ser incapaç de donar continuïtat a uns primers 45 minuts prou bons i, sobretot, de traduir una superioritat aclaparadora en més gols. A Osca, els de Koeman van acabar patint pel triomf contra un rival (el cuer de la classificació) que es va desentendre de la pilota durant tot el partit i només va buscar la porteria de Ter Stegen al final. Malament si l'equip ha de demanar l'hora també quan juga bé i domina els oponents que tenen menys arguments.

2021: l'any del 21? Amb les espatlles cobertes per un migcentre posicional –a Osca, Busquets–, Frenkie de Jong participa menys en la creació, però a canvi pressiona millor i apareix per sorpresa a l'àrea rival, fent valer el seu físic i un olfacte que podria explotar encara més. De moment, en el seu segon exercici com a culer, porta dos gols en 15 partits de Lliga, els mateixos que va fer la campanya passada en 29 aparicions. Si Koeman segueix promocionant la seva verticalitat, potser se suma al carro de bones notícies que comanda Pedri en aquest curs de transició. El Barça necessita potenciar l'holandès, que va costar més de 80 milions fa dos anys i encara no els ha justificat.

Números rodons per al 10. Leo Messi va començar l'any del seu compte enrere complint números rodons a sota zero: 750 partits oficials amb la samarreta del Barça, 500 participacions a la Lliga i 300 assistències. Ja se sabia que el capità assoliria a Osca els dos primers registres, però el tercer se'l va guanyar amb una centrada brutal, mil·limètrica, per a De Jong. La seva actuació després del descans contra l'Eibar va ser notable. Només li va faltar el gol. En mitja part va intervenir 64 cops en el joc, va estar a punt de tornar a marcar de falta –gran aturada d'Álvaro Fernández– i va potenciar de nou la meteòrica progressió de Pedri. A la segona part, això sí, va baixar el rendiment.

Carn de selecció absoluta. Ens fem repetitius amb el canari, però és tan agradable la seva irrupció en aquest Barça de circumstàncies... L'ex del Las Palmas, sobretot quan pot associar-se amb Messi i Jordi Alba –cosa que no va poder fer el dia de l'Eibar–, no para de créixer. El seu talent entre línies ha frustrat la segona oportunitat de Coutinho (lesionat de llarga durada) i ara amenaça amb fer encara més intranscendent el repertori de Griezmann, suplent a l'Alcoraz perquè Koeman va preferir dos especialistes –extrem i ariet– com Dembélé i Braithwaite per omplir les places d'atac. Pedri s'està guanyant jugar una Eurocopa amb 18 anys. A aquest pas, Luis Enrique no dubtarà en cridar-lo.