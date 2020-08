De Jong treu pit en l’onze de les necessitats

Frenkie de Jong va arribar fa uns mesos al Camp Nou per aprendre l’ofici de líder de la zona de creació. El punt de partida no era fàcil. La seva versió totterreny a l’Ajax va demostrar que combina l’art d’associar-se i de mantenir l’ordre tàctic que reclama l’estil blaugrana amb els subdebats pertinents i sempre condicionat a les ordres de l’entrenador.

L’internacional holandès va demostrar ahir contra el Nàpols que l’aposta de la direcció esportiva arribarà a ser bona en un futur, deixant enrere una temporada d’adaptació. La situació que ha travessat el club no l’ha beneficiat per acabar de definir el seu rol, entre un interior amb arribada i el relleu natural de Sergio Busquets, que segueix amb l’etiqueta d’imprescindible. Les baixes per sanció del de Badia i d’Arturo Vidal van promocionar ahir el De Jong més territorial, pressionant, pujant metres i demanant més participació en els metres decisius del camp. Va ser el millor al costat de Sergio Busquets i d’un discret Ivan Rakitic que, a més, va sortir a la fotografia del penal que va transformar Insigne. De Jong necessita confiança i minuts. La lesió que va partir després de la represa del futbol postconfinament pel coronavirus va enviar-lo per moments a la casella inicial.

La preparació física exprés l’assenyala com un dels migcampistes més en forma de la plantilla al costat irònicament de Riqui Puig, que no va tenir minuts en el segon partit dels vuitens de final de la Champions. Tots dos apunten a decisius en la final a vuit de Lisboa.