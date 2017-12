Jordi Alba i Arda Turan s'entrenen al marge del grup, tot i que el de l'Hospitalet no perilla per al clàssic

Els jugadors del Barça han tornat aquest dimecres a la feina, després del dia de descans, per seguir preparant el clàssic que es disputarà dissabte que ve (13 h; BeIN LaLiga) a l'estadi Santiago Bernabéu, encara que Jordi Alba i Arda Turan s'han entrenat fora del grup.

El de l'Hospitalet, que no perilla per al duel del dissabte, a priori, té un lloc assegurat a l'onze titular de l'equip blaugrana contra el Reial Madrid, mentre que per al centrecampista turc aquesta possibilitat és, en aquests moments, mínima. Turan està buscant una sortida del club, que es podria fer efectiva en el mercat d'hivern.

Qui no s'ha exercitat han sigut els lesionats Samuel Umtiti i Paco Alcácer. Tampoc ho ha fet Gerard Deulofeu, que es troba accelerant la seva recuperació de la distensió del lligament lateral intern del genoll esquerre per poder arribar dissabte.

L''staff' tècnic es desitja un bon Nadal

Ernesto Valverde va aprofitar el dia de descans. A última hora de la tarda es va acostar al Miniestadi per veure el filial contra l'Albacete (0-1) i a la nit ell, el seu 'staff' tècnic i els col·laboradors van brindar per la feina feta fins ara i per desitjar-se bon Nadal.