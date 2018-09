Jordi Alba respon a Luis Enrique amb una exhibició

“Per què no hi és Jordi Alba? És una gran pregunta, però només parlaré dels jugadors convocats”. Luis Enrique va intentar que l’absència del lateral del Barça en la seva primera llista amb la selecció espanyola no generés un incendi. El tècnic no és amic de donar explicacions, però era pràcticament inevitable. No fer-ho va fer sonar totes les alarmes, no només al Camp Nou. El defensa és un dels futbolistes de l’Estat més en forma de la temporada. Per davant dels migcampistes creatius i dels killers d’àrea. Alba passa per un dels seus millors de forma, de sempre. L’aparició d’Ernesto Valverde i l’aposta definitiva per un sistema de quatre defenses l’han ajudat a trobar la regularitat, a ser sòlid en defensa i tenir la llibertat de pujar la banda.

És un fet que es pot anar confirmant jornada rere jornada. La golejada d’ahir contra l’Osca (8-2) va dur la seva signatura. Jordi Alba va demostrar que és un jugador madur. Es preocupa de la defensa i fa feina en camp rival. Com cal, no com una bèstia que corre sense sentit. El futbolista blaugrana va reivindicar-se -si calia fer-ho- amb una passada que va acabar amb el gol en pròpia porteria de Pulido, una assistència i una diana. Una carta de presentació àmplia, per reobrir el debat de la seva absència amb l’equip espanyol. Que Alba celebrés el seu gol tapant-se els ulls i enviant un petó a la càmera tampoc hi va ajudar, tot i que el lateral va explicar que era un gest dedicat al seu fill. “Estic en un bon moment de forma i m’agradaria ser-hi. Treballaré de valent per veure si em criden”, va dir Alba, que no forma part dels 24 futbolistes convocats amb Espanya. “No tinc mala relació amb ningú, Luis Enrique ha decidit no cridar-me. Jo mai he parlat malament d’ell, no he dit cap paraula dolenta d’ell”.