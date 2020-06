"Tenim equip, ganes i mitjans": Jordi Farré oficialitza la seva candidatura per presidir el Barça

Jordi Farré ha oficialitzat aquest dijous que es presentarà a les eleccions a la presidència del Barça. L'empresari català, que ja va intentar-ho el 2015 sense aconseguir passar el tall de les signatures, ho ha confirmat durant una entrevista al Tu diràs (RAC1). "Tenim equip, ganes i mitjans, així que ens presentarem a les eleccions amb un projecte que engrescarà la gent. És més difícil aconseguir les signatures que l'aval bancari", ha assegurat.

El 2015 Farré va liderar la candidatura Som Gent Normal, que va aconseguir reunir 2.033 signatures, 500 menys de les necessàries per convertir-se en candidat. "Portem molts anys treballant, gairebé tota la vida, però no hem volgut intercedir ni fer soroll. Els socis no ens van donar suport i al Barça li fa falta tranquil·litat institucional", ha dit Farré.

"Crec que seré president del Barça", ha opinat. Declarat independentista català, és enginyer de professió. Algunes de les propostes que la candidatura Som Gent Normal va fer el 2015 van ser crear una grada d'animació i una agència de viatges pròpia, allunyar el Barça de les batalles judicials, retirar el nom de l'expresident Josep Lluís Núñez del museu del club, obrir l'assemblea de compromissaris a tots els socis que vulguin acudir-hi i implementar el vot electrònic.