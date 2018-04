Jordi Lardín: "La situació no és dramàtica"

El director esportiu de l'Espanyol, Jordi Lardín, ha analitzat als mitjans del club la situació delicada que viu el primer equip. "És obvi que el moment de l'equip no és el que imaginàvem a principi de temporada. Sempre havíem dibuixat un escenari on l'Espanyol estigués classificat entre el setè i el dotzè, el lloc que li correspon pel pressupost". Lardín ha assegurat que no està "preocupat" per la posició en la classificació, però ha dit que no hi ha dubte "que hi ha plantilla per ser molt més amunt".

Lardín ha defensat el primer equip i el cos tècnic: "Han demostrat que podem jugar bé i guanyar equips importants, i que podem ser capaços de superar partits difícils contra rivals de Champions. Encarant bé tots els partits podem guanyar qualsevol equip. Però el problema és que no hem sigut capaços de guanyar tres partits seguits". El director esportiu, que no ha fet cap referència a les paraules de diumenge de Quique Sánchez Flores, s'ha mostrat comprensiu amb la decepció de l'afició: "Entenem que la gent estigui nerviosa, que cregui que es mereix molt més. Jo hi estic d'acord". Finalment, ha fet una crida a l'afició: "Els demanem calma, paciència, tranquil·litat i suport en els partits que ens queden. Entenem la frustració de l'afició, nosaltres la tenim igual. Hem de deixar clar que si no hem estat a l'altura no és perquè no hàgim volgut, sinó perquè no hem pogut".